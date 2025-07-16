Усик розповів, чи збирається нокаутувати Дюбуа в реванші

Усик – Дюбуа / © Associated Press

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Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик поділився очікуваннями від бою-реваншу з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа.

"Даніель – молодий хлопець, небезпечний завжди. Тому що цей хлопець має хороший удар і хороші боксерські навички. Я повинен бути обережним, тому що це бокс. Але я готувався до цього бою. Подивимося в суботу.

Слухайте, я завжди готуюся до 12 раундів, ми з тренером, з командою. Але якщо буде шанс, я зроблю це. Чи вірю, що я нокаутую його? Так. Звичайно", – сказав Олександр для talkSPORT.

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Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках на професійному рингу. В останньому бою українець у грудні 2024-го в реванші переміг британця Тайсона Ф'юрі, захистивши титули WBA, WBO, WBC та IBO.

В активі 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) у 24 поєдинках. Британець на прізвисько "Динаміт" має у своєму пасиві дві поразки – від Джо Джойса 2020 року та від Усика 2023-го. В останньому поєдинку він у вересні 2024-го нокаутував свого співвітчизника Ентоні Джошуа, захистивши пояс IBF.

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Раніше повідомлялося, що букмекери визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

Крім того, ми розповідали, скільки зароблять Усик і Дюбуа за бій-реванш. А також де дивитися поєдинок Усик – Дюбуа.

Нагадаємо, Усик перед реваншем з Дюбуа назвав найбільшу мрію у своєму житті. Також Олександр розповів, як його сім'я переживає війну в Україні.