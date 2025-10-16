ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Усик розповів, коли проведе свій наступний бій

Олександр збирається повернутися на ринг 2026 року.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олександр Усик

Олександр Усик / © Associated Press

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик повідомив, що планує провести свій наступний бій 2026 року.

"Я тренуюся щодня. От вчора зранку приїхав і одразу до тренувальної зали. Тренуюся з метою, щоб вийти на ринг наступного року і з Божою допомогою здобути перемогу", – сказав Усик під час спілкування з журналістами.

Олександр також зазначив, що наразі ще не знає, хто буде його наступним суперником. Водночас він наголосив, що точно не битиметься з британцем Мозесом Ітаумою.

"З Ітаумою? З ним не буду. Він же молодий. Ще мені напинає. А він сказав, що дідусів не б'є. Я не можу сказати, з ким буду на рингу, тому що ведуться перемовини. Я вас надурю, якщо скажу якесь прізвище", – заявив Усик.

Олександр також розповів, що планує боксувати до 41 року. Після цього він хоче зайнятися тренерською діяльністю.

"До 41 року я буду боксувати. А далі побудую академію спорту, буду там тренувати й тренуватися", – додав Усик.

Востаннє Олександр виходив у ринг у липні цього року, коли нокаутував британця Даніеля Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

У послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

