Усик розповів, кому присвячує перемогу над Дюбуа у бою за звання "абсолюта"

Олександр Усик / © Associated Press

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Новоспечений абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик розповів, кому присвячує перемогу нокаутом у бою-реванші проти Даніеля Дюбуа.

"Хочу присвятити цю перемогу людям. Для людей по всьому світу. Хочу подякувати всій Україні, всім хлопцям, що боронять нашу країну. Отримав безліч повідомлень від різних підрозділів, що боронять Україну – ви неймовірні. Слава Україні", – сказав Усик.

Усик нокаутував Дюбуа в п'ятому раунді та утретє в кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу. Вперше це сталося 2018 року, коли українець переміг росіянина Мурата Гассієва у бою за всі титули крузервейту (вагова категорія до 90,7 кг). А 2024 року Олександр здобув звання "абсолюта" вже в надважкій вазі, здолавши британця Тайсона Ф'юрі.

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Тепер у послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

Нагадаємо, Усик удруге здобув перемогу над Дюбуа. Уперше боксери зустрілися в ринзі у серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.