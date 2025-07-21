Усик ризикує знову втратити звання абсолютного чемпіона світу – відома причина

Олександр Усик / Фото: @queensberrypromotions @leighdawneysportpix

Реклама

Український боксер Олександр Усик, який у ніч на 20 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні нокаутував британця Даніеля Дюбуа і здобув звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, може втратити його вже найближчим часом.

Справа в тому, що ще до реваншу з британцем Всесвітня боксерська організація (WBO) зобов'язала Усика провести захист титулу проти новозеландця Джозефа Паркера.

Утім, українцю дозволили відтермінувати поєдинок з Паркером заради проведення об'єднавчого поєдинку проти Дюбуа.

Реклама

Тепер же Усик повинен у наступному бою зустрітись на ринзі з Паркером, інакше буде змушений віддати титул WBO, а відтак втратить статус "абсолюта".

Зазначимо, що схожа ситуація вже траплялась після першого бою Олександра з британцем Тайсоном Ф'юрі. Тоді українець заради проведення реваншу з "Циганським королем" відмовився захищати пояс IBF, який унаслідок цього перейшов до Дюбуа.

Після перемоги Усика в реванші з Дюбуа промоутер Френк Воррен нагадав, що український боксер буде зобов'язаний провести захист титулу WBO проти Паркера.

"Як фанат, я хотів би побачити бій Усика проти Джо Паркера. Джозеф заслужив на це, у нього така ж переможна серія, як і у Дюбуа.

Реклама

Це бій, який був санкціонований, так чи інакше він повинен відбутися, або Джо битиметься за вакантний титул", – сказав Воррен на пресконференції після реваншу Усик – Дюбуа.

Додамо, що після перемоги Усика над Дюбуа в реванші Паркер піднявся в ринг і викликав українця на бій. Олександр відповів, що зараз просто хоче відпочити.

Нагадаємо, Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа та захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

Реклама

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Тепер у послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою.

Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.

Реклама

На перемогу Усика в реванші з Дюбуа вже відреагували Леннокс Льюїс, Тайсон Ф'юрі та Володимир Кличко.