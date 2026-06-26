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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
1403
Час на прочитання
1 хв

Усик шокував заявою: відмовляється від поясів, але готує “останній танець” у ринзі

Боксер наголосив, що його рішення не означає завершення кар’єри, а лише зміну статусу володіння титулами.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Олександр Усик

Олександр Усик

Український боксер Олександр Усик, абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі, заявив про намір відмовитися від своїх чемпіонських поясів, однак наголосив, що не завершує спортивну кар’єру та готується до ще одного бою.

Про це йдеться у відео, яке спортсмен опублікував в Instagram.

«Гарний день сказати, що я хочу залишити всі свої пояси, якими сьогодні володію. Зробити їх вільними, аби хлопці в черзі за них боксували», — заявив Усик.

При цьому боксер наголосив, що його рішення не означає завершення кар’єри, а лише зміну статусу володіння титулами. Водночас він підтвердив плани щодо наступного поєдинку.

«Я залишаю пояси, але не йду зі спорту. В мене є „last dance“ [тобто „останній танець“]. Хочу всім подякувати. З повагою ставлюся до всіх організацій. Хочу подякувати і сказати: далі — більше», — сказав Олександр Усик.

Нагадаємо, раніше Сергій Лапін, директор команди чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF у нажважкій вазі Олександра Усика, прокоментував майбутнє українського боксера.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
1403
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