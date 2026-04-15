Усик спрогнозував переможця бою між Ф'юрі та Джошуа

Олександр Усик / © Associated Press

Володар титулів WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександр Усик зробив прогноз на можливий бій між ексчемпіонами та його колишніми суперниками Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Український боксер впевнений, що в поєдинку між британцями переможе Ей Джей.

"Джошуа переможе. Гей, Жадібне пузо! Ти знаєш? Де ти? Джошуа тебе переможе", — сказав Усик у коментарі The Ring.

Зазначимо, що в ніч проти 12 квітня Ф'юрі повернувся в ринг і одноголосним рішенням суддів здолав росіянина Арсланбека Махмудова.

Для "Циганського короля" це був перший бій після двох поспіль поразок від Усика. У січні 2025 року британець оголосив про завершення кар'єри, але пізніше вирішив повернутися в ринг.

Наразі на рахунку 37-річного Ф'юрі 35 перемог (24 — нокаутом) у 38 поєдинках на професійному рингу. Тайсон має у своєму пасиві дві поразки (обидві — від Усика), ще один бій він завершив унічию (проти американця Деонтея Вайлдера).

Після перемоги над суперником з країни-терористки "Циганський король" викликав на бій Джошуа, але той поки що не відповів згодою, показавши Ф'юрі середній палець.

Згодом Ей Джей розповів, чому не погодився одразу прийняти бій проти Ф'юрі.

"Тривають переговори. Я багато разів сидів з ним за одним столом. У своїй душі я поб'юся з Ф'юрі хоч завтра, особливо після перегляду цього бою (проти Махмудова — прим.). Для мене не проблема побитися з ним. Я тут не заради хайпу, а для того, щоб битися.

Контракт буде надіслано, ми вивчимо найменші деталі, і ви, ймовірно, побачите нас у рингу в наступному бою. Це більш ніж можливо, але я тут не для того, щоб виходити на ринг і кричати комусь в обличчя. Якщо ви подивитеся на мою історію, то я ніколи так не робив. Я прийшов подивитися на бій. Я побачив, що побачив. Я знаю, що мені треба робити.

Чи потрібен мені проміжний бій? Гарне питання. Тут є два варіанти. Побачимо. Чотири місяці тому я потрапив у серйозну аварію. Мені потрібно ретельно перевірити, що відбувається з моїм поверненням на ринг. Я тут, я стежу за боксом. Я нікого не уникаю, просто в моєму житті є речі, про які треба подбати", — наводить слова Джошуа BBC Sport.

Востаннє Джошуа виходив у ринг у грудні минулого року, коли нокаутував блогера Джейка Пола. 36-річний Ентоні має у своєму послужному списку 29 перемог на професійному рингу (26 — нокаутом) за 4 поразок, дві з яких від Усика.

Раніше повідомлялося, що Усик та Джошуа разом прибули до Києва та зустрілися з українськими військовими.

Також ми розповідали, що Джошуа поділився враженнями від свого візиту до України та дав важливу обіцянку.