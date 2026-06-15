Усик спрогнозував переможця ЧС-2026 з футболу

Олександр Усик / © instagram.com/usykaa

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Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександр Усик, який минулого тижня зустрівся з президентом США Дональдом Трампом, поділився прогнозом на чемпіонат світу-2026 з футболу.

Про це повідомляється на сторінці DAZN Boxing в Instagram.

На думку українського боксера, переможцем Мундіалю стане збірна Португалії разом зі своїм лідером — легендарним форвардом Кріштіану Роналду.

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"Це буде Португалія, і Кріштіану Роналду", — написав Усик.

Для 41-річного Роналду нинішній Мундіаль стане шостим у кар'єрі. Він брав участь у чемпіонатах світу 2006, 2010, 2014, 2018 та 2022 років.

На ЧС-2026 португальці зіграють у групі K проти Демократичної Республіки Конго, Узбекистану та Колумбії. Перший матч на турнірі підопічні Роберто Мартінеса проведуть 17 червня проти ДР Конго.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

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