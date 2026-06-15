ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
376
Час на прочитання
2 хв

Усик спрогнозував переможця ЧС-2026 з футболу

Олександр вважає, що Мундіаль виграють португальці з Кріштіану Роналду.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Олександр Усик

Олександр Усик / © instagram.com/usykaa

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександр Усик, який минулого тижня зустрівся з президентом США Дональдом Трампом, поділився прогнозом на чемпіонат світу-2026 з футболу.

Про це повідомляється на сторінці DAZN Boxing в Instagram.

На думку українського боксера, переможцем Мундіалю стане збірна Португалії разом зі своїм лідером — легендарним форвардом Кріштіану Роналду.

"Це буде Португалія, і Кріштіану Роналду", — написав Усик.

Для 41-річного Роналду нинішній Мундіаль стане шостим у кар'єрі. Він брав участь у чемпіонатах світу 2006, 2010, 2014, 2018 та 2022 років.

На ЧС-2026 португальці зіграють у групі K проти Демократичної Республіки Конго, Узбекистану та Колумбії. Перший матч на турнірі підопічні Роберто Мартінеса проведуть 17 червня проти ДР Конго.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
376
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie