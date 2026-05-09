Усик спрогнозував переможця титульного бою Вордлі — Дюбуа

Олександр Усик

Чемпіон WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександр Усик поділився прогнозом на бій між володарем титулу WBO Фабіо Вордлі та ексчемпіоном світу Даніелем Дюбуа.

Український боксер вважає, що перемогу в прийдешньому поєдинку здобуде Вордлі.

Олександр зазначив, що в бою між британцями вболіватиме саме за Фабіо.

"Я думаю, що Вордлі переможе. Я цього хочу. Так, я хочу, щоб Фабіо переміг, бо я думаю, що він заслуговує на перемогу в цьому бою. Хороший хлопець. Мені подобається Вордлі", — сказав Усик у коментарі BBC Sport.

Раніше Усик заявив, що переможець бою Вордлі — Дюбуа стане його наступним суперником після поєдинку проти кікбоксера Ріко Верховена, який відбудеться 23 травня в Єгипті.

Зазначимо, що Усик двічі нокаутом переміг Дюбуа — у серпні 2023 року та у липні 2025-го. З Вордлі український чемпіон ще не зустрічався.

Бій Вордлі — Дюбуа відбудеться 9 травня в Манчестері на арені Co-op Live. Для Фабіо це буде перший у кар'єрі захист чемпіонського титулу.

Вордлі став володарем пояса WBO у листопаді минулого року після того, як Усик відмовився від цього титулу і втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

