ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
287
Час на прочитання
1 хв

Усик спрогнозував переможця титульного бою Вордлі — Дюбуа

Раніше Олександр говорив, що планує провести наступний поєдинок з переможцем цього протистояння.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Олександр Усик

Олександр Усик / © Associated Press

Чемпіон WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександр Усик поділився прогнозом на бій між володарем титулу WBO Фабіо Вордлі та ексчемпіоном світу Даніелем Дюбуа.

Український боксер вважає, що перемогу в прийдешньому поєдинку здобуде Вордлі.

Олександр зазначив, що в бою між британцями вболіватиме саме за Фабіо.

"Я думаю, що Вордлі переможе. Я цього хочу. Так, я хочу, щоб Фабіо переміг, бо я думаю, що він заслуговує на перемогу в цьому бою. Хороший хлопець. Мені подобається Вордлі", — сказав Усик у коментарі BBC Sport.

Раніше Усик заявив, що переможець бою Вордлі — Дюбуа стане його наступним суперником після поєдинку проти кікбоксера Ріко Верховена, який відбудеться 23 травня в Єгипті.

Зазначимо, що Усик двічі нокаутом переміг Дюбуа — у серпні 2023 року та у липні 2025-го. З Вордлі український чемпіон ще не зустрічався.

Бій Вордлі — Дюбуа відбудеться 9 травня в Манчестері на арені Co-op Live. Для Фабіо це буде перший у кар'єрі захист чемпіонського титулу.

Вордлі став володарем пояса WBO у листопаді минулого року після того, як Усик відмовився від цього титулу і втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
287
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie