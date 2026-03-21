ТСН у соціальних мережах

222
2 хв

Усик та Джошуа разом прибули до Києва та зустрілися з українськими військовими

Очікується, що 21 березня Ей Джей відвідає вечір боксу на Київщині, організований промоутерською компанією Усика.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Ентоні Джошуа та Олександр Усик

Ентоні Джошуа та Олександр Усик / © Associated Press

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександр Усик та британський боксер Ентоні Джошуа разом прибули до Києва.

"Їду до Києва з Ентоні Джошуа. Вже планую невелику екскурсію містом. З нетерпінням чекаю можливості показати деякі з моїх улюблених місць!", — повідомив Усик на своїй сторінці в соцмережі X.

"Ласкаво просимо до України", — підписав Олександр спільне фото з Джошуа після прибуття на батьківщину.

Пізніше Усик розповів, що вже провів Ей Джею невеличку екскурсію.

Медіаресурс BoxingKingMedia також опублікував відео, на якому видно, що британський боксер зустрівся з українськими військовими

Біля автівки, в якій перебував Джошуа, стояв і сам Усик. Під час спілкування воїни подякували Ей Джею за візит у такі складні часи.

Очікується, що у суботу, 21 березня, Джошуа відвідає вечір боксу в Лісниках на Київщині, організований промоутерською компанією Усика. Там зокрема свій дебютний поєдинок на професійному ринзі проведе олімпійський чемпіон Парижа-2024 українець Олександр Хижняк.

Зазначимо, що Усик двічі боксував проти Джошуа — у вересні 2021 року та серпні 2022-го. В обох титульних поєдинках українець переміг рішенням суддів.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Джошуа потрапив у ДТП в Нігерії, в якій загинули двоє його тренерів — Роберт Латц та Сіна Гамі, які також були близькими друзями боксера.

Сам Ей Джей у момент аварії був пасажиром на задньому сидінні та відбувся незначними травмами.

Перед цим Джошуа у ніч проти 20 грудня в Маямі нокаутував блогера Джейка Пола. До цього поєдинку британця готував український тренер Єгор Голуб.

Дата публікації
Кількість переглядів
222
