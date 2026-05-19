ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
167
Час на прочитання
1 хв

Усик та Верховен провели битву поглядів на тлі пірамід

Українець та нідерландець зазирнули один одному в очі у тиждень бою.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Усик — Верховен

Усик — Верховен / © instagram.com/usykaa

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі українець Олександр Усик та нідерландський кікбоксер Ріко Верховен провели битву поглядів на тлі пірамід.

Українець та нідерландець зазирнули один одному в очі у тиждень бою.

Зазначимо, що Усик прийшов на битву поглядів в костюмі української дизайнерки Ельвіри Гасанової.

Костюм містить багато вишивки, українських орнаментів та символів, серед яких центральне місце займає тризуб. Накидку можна трансформувати — у капюшон або лицарський плащ.

Поєдинок Усик — Верховен відбудеться за правилами боксу в суботу, 23 травня, в єгипетському місті Гіза, біля легендарних пірамід.

На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем. Верховен отримає його, якщо переможе Усика.

Також Олександр захищатиме титули WBA та IBF. У разі поразки він втратить ці пояси, але вони не перейдуть до Верховена, бо нідерландець наразі не входить до рейтингів організацій.

Крім того, переможець бою Усик — Верховен отримає спеціальний пояс WBC, який називається "Король Нілу".

Поєдинок між Усиком і Верховеном в Україні покаже платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ. Текстова онлайн-трансляція бою буде доступна на нашому сайті.

Раніше повідомлялося, що букмекери визначили фаворита бою Усик — Верховен.

Також ми розповідали, що Усик опублікував яскравий проморолик бою з Верховеном.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
167
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie