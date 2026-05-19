Усик та Верховен провели битву поглядів на тлі пірамід
Українець та нідерландець зазирнули один одному в очі у тиждень бою.
Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі українець Олександр Усик та нідерландський кікбоксер Ріко Верховен провели битву поглядів на тлі пірамід.
Українець та нідерландець зазирнули один одному в очі у тиждень бою.
Зазначимо, що Усик прийшов на битву поглядів в костюмі української дизайнерки Ельвіри Гасанової.
Костюм містить багато вишивки, українських орнаментів та символів, серед яких центральне місце займає тризуб. Накидку можна трансформувати — у капюшон або лицарський плащ.
Поєдинок Усик — Верховен відбудеться за правилами боксу в суботу, 23 травня, в єгипетському місті Гіза, біля легендарних пірамід.
На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем. Верховен отримає його, якщо переможе Усика.
Також Олександр захищатиме титули WBA та IBF. У разі поразки він втратить ці пояси, але вони не перейдуть до Верховена, бо нідерландець наразі не входить до рейтингів організацій.
Крім того, переможець бою Усик — Верховен отримає спеціальний пояс WBC, який називається "Король Нілу".
Поєдинок між Усиком і Верховеном в Україні покаже платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ. Текстова онлайн-трансляція бою буде доступна на нашому сайті.
