Усик та Верховен провели битву поглядів на тлі пірамід

Усик — Верховен / © instagram.com/usykaa

Реклама

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі українець Олександр Усик та нідерландський кікбоксер Ріко Верховен провели битву поглядів на тлі пірамід.

Українець та нідерландець зазирнули один одному в очі у тиждень бою.

Зазначимо, що Усик прийшов на битву поглядів в костюмі української дизайнерки Ельвіри Гасанової.

Реклама

Костюм містить багато вишивки, українських орнаментів та символів, серед яких центральне місце займає тризуб. Накидку можна трансформувати — у капюшон або лицарський плащ.

Поєдинок Усик — Верховен відбудеться за правилами боксу в суботу, 23 травня, в єгипетському місті Гіза, біля легендарних пірамід.

На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем. Верховен отримає його, якщо переможе Усика.

Також Олександр захищатиме титули WBA та IBF. У разі поразки він втратить ці пояси, але вони не перейдуть до Верховена, бо нідерландець наразі не входить до рейтингів організацій.

Реклама

Крім того, переможець бою Усик — Верховен отримає спеціальний пояс WBC, який називається "Король Нілу".

Поєдинок між Усиком і Верховеном в Україні покаже платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ. Текстова онлайн-трансляція бою буде доступна на нашому сайті.

Раніше повідомлялося, що букмекери визначили фаворита бою Усик — Верховен.

Також ми розповідали, що Усик опублікував яскравий проморолик бою з Верховеном.

Реклама

Новини партнерів