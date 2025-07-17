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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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575
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Усик у новому ефектному образі прийшов на пресконференцію перед реваншем з Дюбуа (фото, відео)

Український боксер з'явився на захід в образі гетьмана Павла Скоропадського.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олександр Усик

Олександр Усик / © Associated Press

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик прийшов на пресконференцію перед боєм-реваншем з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа в образі гетьмана Павла Скоропадського.

Олександр Усик / © Associated Press

Олександр Усик / © Associated Press

Український боксер з'явився на захід в ефектному білому костюмі та чорній шапці, відтворивши образ Скоропадського, який був гетьманом Української Держави від 29 квітня до 14 грудня 1918 року.

Після пресконференції український і британський боксери влаштували дуель поглядів.

Повне відео пресконференції Усика та Дюбуа

Додамо, що напередодні Усик і Дюбуа провели відкрите тренування, на яке українець вийшов у футболці з написом "Звільніть захисників "Азовсталі".

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках на професійному рингу. В останньому бою українець у грудні 2024-го в реванші переміг британця Тайсона Ф'юрі, захистивши титули WBA, WBO, WBC та IBO.

В активі 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) у 24 поєдинках. Британець на прізвисько "Динаміт" має у своєму пасиві дві поразки – від Джо Джойса 2020 року та від Усика 2023-го. В останньому поєдинку він у вересні 2024-го нокаутував свого співвітчизника Ентоні Джошуа, захистивши пояс IBF.

Раніше повідомлялося, що букмекери визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

Крім того, ми розповідали, скільки зароблять Усик і Дюбуа за бій-реванш. А також де дивитися поєдинок Усик – Дюбуа.

Нагадаємо, Усик перед реваншем з Дюбуа назвав найбільшу мрію у своєму житті. Також Олександр розповів, як його сім'я переживає війну в Україні.

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