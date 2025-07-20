ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
22k
Час на прочитання
1 хв

Усик у реванші нокаутував Дюбуа і став абсолютним чемпіоном світу

Українець удруге здобув дострокову перемогу над британцем.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Усик – Дюбуа

Усик – Дюбуа / © Associated Press

Український боксер Олександр Усик нокаутом переміг британця Даніеля Дюбуа в бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Поєдинок відбувся у ніч проти 20 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стояли пояси Усика – WBA, WBO, WBC та IBO, а також титул IBF, яким володів Дюбуа.

Усик нокаутував Дюбуа в п'ятому раунді. У тому ж раунді українець відправив британця в нокдаун. Той піднявся, але Олександр моментально добив суперника.

Усик удруге здобув перемогу над Дюбуа. Уперше боксери зустрілися в ринзі у серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

Тепер у послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

На рахунку 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) та три поразки у 25 поєдинках.

Усик утретє в кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу. Вперше це сталося 2018 року, коли українець переміг росіянина Мурата Гассієва у бою за всі титули крузервейту (вагова категорія до 90,7 кг). А 2024 року Олександр здобув звання "абсолюта" вже в надважкій вазі, здолавши британця Тайсона Ф'юрі.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie