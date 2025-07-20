Усик у реванші нокаутував Дюбуа і став абсолютним чемпіоном світу

Усик – Дюбуа / © Associated Press

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Український боксер Олександр Усик нокаутом переміг британця Даніеля Дюбуа в бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Поєдинок відбувся у ніч проти 20 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стояли пояси Усика – WBA, WBO, WBC та IBO, а також титул IBF, яким володів Дюбуа.

Усик нокаутував Дюбуа в п'ятому раунді. У тому ж раунді українець відправив британця в нокдаун. Той піднявся, але Олександр моментально добив суперника.

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Усик удруге здобув перемогу над Дюбуа. Уперше боксери зустрілися в ринзі у серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

Тепер у послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

На рахунку 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) та три поразки у 25 поєдинках.

Усик утретє в кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу. Вперше це сталося 2018 року, коли українець переміг росіянина Мурата Гассієва у бою за всі титули крузервейту (вагова категорія до 90,7 кг). А 2024 року Олександр здобув звання "абсолюта" вже в надважкій вазі, здолавши британця Тайсона Ф'юрі.

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