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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
355
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2 хв

Усик вдруге нокаутував Дюбуа: яскраві фото бою за звання абсолютного чемпіона світу

Дивіться кадри видовищної перемоги українця в Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Усик – Дюбуа

Усик – Дюбуа / © Associated Press

У ніч проти 20 липня український боксер Олександр Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа в бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Поєдинок відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні та завершився достроковою перемогою Усика у п'ятому раунді.

Завдяки цьому Усик утретє здобув звання абсолютного чемпіона світу. Вперше це сталося 2018 року, коли українець переміг росіянина Мурата Гассієва у бою за всі титули крузервейту (вагова категорія до 90,7 кг). А 2024 року Олександр став "абсолютом" уже в надважкій вазі, здолавши британця Тайсона Ф'юрі.

До вашої уваги яскраві фотографії бою-реваншу між Усиком і Дюбуа.

Усик – Дюбуа / © x.com/DAZNBoxing

Усик – Дюбуа / © x.com/DAZNBoxing

Усик – Дюбуа / © Associated Press

Усик – Дюбуа / © Associated Press

Усик – Дюбуа / © Associated Press

Усик – Дюбуа / © Associated Press

Усик – Дюбуа / © Associated Press

Усик – Дюбуа / © Associated Press

Усик – Дюбуа / © Associated Press

Усик – Дюбуа / © Associated Press

Усик – Дюбуа / © Володимир Зеленський

Усик – Дюбуа / © Володимир Зеленський

Усик – Дюбуа / © Associated Press

Усик – Дюбуа / © Associated Press

Усик – Дюбуа / © x.com/Queensberry

Усик – Дюбуа / © x.com/Queensberry

Усик – Дюбуа / © Associated Press

Усик – Дюбуа / © Associated Press

Усик – Дюбуа / © Associated Press

Усик – Дюбуа / © Associated Press

На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

Також доступне відео ефектного нокауту в реванші Усик – Дюбуа.

Тепер у послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

Раніше повідомлялося, що Усик дав перший коментар після перемоги нокаутом над Дюбуа в реванші. Олександр розповів, кому присвячує свій успіх.

На рахунку 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) та три поразки у 25 поєдинках. Даніель уже прокоментував поразку від Усика в реванші.

Нагадаємо, Усик удруге здобув перемогу над Дюбуа. Уперше боксери зустрілися в ринзі у серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

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