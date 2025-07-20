"Усик – великий чемпіон": тренер Дюбуа прокоментував поразку свого підопічного в реванші

Усик – Дюбуа / @leighdawneysportpix @queensberrypromotions

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Дон Чарльз, тренер Даніеля Дюбуа, прокоментував поразку свого підопічного від Олександра Усика у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

"Ми спробували. Даніель – молодий чемпіон, йому 27 років, варто зазначити, чого він вже досягнув. Він повернеться сильнішим.

Усик – великий чемпіон, боєць на покоління. Якщо програєш, програвай такій людині", – сказав Чарльз в інтерв'ю одразу після бою.

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У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Раніше повідомлялося, що Усик дав перший коментар після перемоги нокаутом над Дюбуа в реванші. Олександр розповів, кому присвячує свій успіх.

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Тепер у послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

На рахунку 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) та три поразки у 25 поєдинках. Даніель уже прокоментував поразку від Усика в реванші.

Усик удруге здобув перемогу над Дюбуа. Уперше боксери зустрілися в ринзі у серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою.

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Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.