Усик — Верховен: де та коли дивитися бій за звання чемпіона світу

Усик — Верховен / © Associated Press

Реклама

У суботу, 23 травня, чемпіон світу з боксу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF українець Олександр Усик проведе бій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Місцем поєдинку стане єгипетське місто Гіза, боксерський ринг буде встановлено поруч з легендарними пірамідами.

Бій Усик — Верховен відбудеться за правилами боксу. На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем.

Реклама

Де дивитися бій Усик — Верховен

Офіційним транслятором вечора боксу в Гізі стане стримінгова платформа DAZN, яка також доступна в Україні. Саме вона покаже онлайн поєдинок Усик — Верховен.

Крім того, в нашій країні останніми роками бої Усик транслював медіасервіс MEGOGO, однак про показ поєдинку Олександра проти Верховена компанія ще не оголошувала.

Точний час початку бою Усик — Верховен стане відомий пізніше. Текстова онлайн-трансляція поєдинку буде доступна на нашому сайті.

Усик — Верховен: що треба знати перед боєм

Усик уперше в кар'єрі битиметься не з професійним боксером, а з представником іншого виду єдиноборств. У професійному боксі на рахунку 39-річного українця 24 перемоги (15 — нокаутом) у 24 поєдинках.

Реклама

Олександр востаннє виходив у ринг у липні 2025 року, коли нокаутував британця Даніеля Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі — у хевівейті.

У листопаді минулого року Усик відмовився від титулу WBO, через що втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

37-річний Верховен, якого називають "королем кікбоксингу", є одним з найвидатніших кікбоксерів усіх часів. За свою кар'єру в цьому виді спорту він провів 76 боїв, у яких здобув 66 перемог. Востаннє нідерландець програвав ще у січні 2015 року, а відтоді має серію у 22 перемоги.

Ріко понад 11 років утримував титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією промоушену Glory. Йому належать численні рекорди Glory, зокрема за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14) і найбільшою кількістю перемог (28) загалом.

Реклама

В останньому поєдинку нідерландець у червні минулого року переміг росіянина Артема Вахітова, після чого залишив кікбоксинг заради великого виклику в боксі.

На боксерський ринг Верховен виходив лише одного разу — у квітні 2014 року він нокаутував у другому раунді угорця Яноша Фінферу, після чого продовжив кар'єру в кікбоксингу.

