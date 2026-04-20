ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
281
Час на прочитання
2 хв

Усик — Верховен: де та коли дивитися бій за звання чемпіона світу

Український боксер захищатиме титул WBC у надважкій вазі в поєдинку проти легенди кікбоксингу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
У суботу, 23 травня, чемпіон світу з боксу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF українець Олександр Усик проведе бій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Місцем поєдинку стане єгипетське місто Гіза, боксерський ринг буде встановлено поруч з легендарними пірамідами.

Бій Усик — Верховен відбудеться за правилами боксу. На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем.

Де дивитися бій Усик — Верховен

Офіційним транслятором вечора боксу в Гізі стане стримінгова платформа DAZN, яка також доступна в Україні. Саме вона покаже онлайн поєдинок Усик — Верховен.

Крім того, в нашій країні останніми роками бої Усик транслював медіасервіс MEGOGO, однак про показ поєдинку Олександра проти Верховена компанія ще не оголошувала.

Точний час початку бою Усик — Верховен стане відомий пізніше. Текстова онлайн-трансляція поєдинку буде доступна на нашому сайті.

Усик — Верховен: що треба знати перед боєм

Усик уперше в кар'єрі битиметься не з професійним боксером, а з представником іншого виду єдиноборств. У професійному боксі на рахунку 39-річного українця 24 перемоги (15 — нокаутом) у 24 поєдинках.

Олександр востаннє виходив у ринг у липні 2025 року, коли нокаутував британця Даніеля Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі — у хевівейті.

У листопаді минулого року Усик відмовився від титулу WBO, через що втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

37-річний Верховен, якого називають "королем кікбоксингу", є одним з найвидатніших кікбоксерів усіх часів. За свою кар'єру в цьому виді спорту він провів 76 боїв, у яких здобув 66 перемог. Востаннє нідерландець програвав ще у січні 2015 року, а відтоді має серію у 22 перемоги.

Ріко понад 11 років утримував титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією промоушену Glory. Йому належать численні рекорди Glory, зокрема за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14) і найбільшою кількістю перемог (28) загалом.

В останньому поєдинку нідерландець у червні минулого року переміг росіянина Артема Вахітова, після чого залишив кікбоксинг заради великого виклику в боксі.

На боксерський ринг Верховен виходив лише одного разу — у квітні 2014 року він нокаутував у другому раунді угорця Яноша Фінферу, після чого продовжив кар'єру в кікбоксингу.

Раніше повідомлялося, що Усик та Верховен провели першу битву поглядів перед чемпіонським поєдинком.

Також ми розповідали, що букмекери визначили фаворита бою Усик — Верховен.

Дата публікації
Кількість переглядів
281
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie