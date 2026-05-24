Усик — Верховен: оприлюднено статистику ударів титульного бою

Усик — Верховен / Фото: Денис Дідківський

Реклама

Стали відомі статистичні підсумки бою, в якому чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF українець Олександр Усик нокаутував нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Напружений поєдинок відбувся в єгипетському місті Гіза і завершився перемогою Усика технічним нокаутом в 11-му раунді.

Після завершення бою була опублікована детальна статистика ударів Усика та Верховена в цьому поєдинку.

Реклама

За весь бій Усик завдав 499 ударів, 112 з яких були точними. На рахунку Верховена 508 ударів, з яких у ціль влучило 113.

Олександр зробив 23 з 236 точних джебів, а Ріко влучив 20 із 265 таких ударів.

Якщо розглядати потужні удари (сильнішою рукою), то Усик влучив 89 із 263 ударів, а Верховен — 93 з 243.

Статистика ударів бою Усик — Верховен / CompuBox

Раніше повідомлялося, стали відомі суддівські записки бою Усик — Верховен.

Реклама

Усик уперше в кар'єрі бився не з професійним боксером, а з представником іншого виду єдиноборств. Для 39-річного українця це 25-та перемога на професійному рингу (16 — нокаутом) у 25 поєдинках.

Бій проти Усика став 37-річного Верховена другим у професійному боксі — у квітні 2014 року нідерландець у другому раунді нокаутував угорця Яноша Фінферу, після чого продовжив кар'єру в кікбоксингу.

Верховен є одним з найвидатніших кікбоксерів усіх часів. За свою кар'єру в цьому виді спорту він провів 76 боїв, у яких здобув 66 перемог.

Раніше повідомлялося, що Усик дав перший коментар після перемоги над Верховеном.

Реклама

Також на нашому сайті можна переглянути відео нокдауну та нокауту в поєдинку Усик — Верховен.

Новини партнерів