Усик - Верховен: що говорять цифри і чому нідерландець складніший суперник ніж здається

Олександр Усик підходить до бою з Ріко Верховеном як один із найкращих боксерів сучасності та непереможений чемпіон. Проте, якщо відкинути поверхневі ярлики та зануритися в сухі цифри й залаштунки підготовки, стає зрозуміло, що нідерландець — це не Френсіс Нганну, і він готувався до цієї дуелі не кілька місяців, а понад десять років. Цей бій буде протистоянням як двох різних стилів, так і тестом на витривалість для обох боксерів.

Вже зовсім скоро, 23 травня, боксери зійдуться в двобої.

Головні цифри перед боєм

З одного боку — один із найкращих боксерів покоління, непереможений чемпіон, олімпійський переможець і абсолют у двох вагових категоріях. З іншого — легенда кікбоксингу, яка має мінімальний досвід саме у професійному боксі.

Через це легко зробити простий висновок: Усик має розібрати суперника технікою, ногами, таймінгом і боксерським IQ. Але простий висновок тут може бути небезпечним.

Верховен не випадковий спортсмен із іншого виду єдиноборств, а один із найуспішніших кікбоксерів сучасності, багаторічний чемпіон GLORY, великий, фізично потужний і звиклий до боїв найвищого рівня. Його головна проблема — не досвід єдиноборств, а саме перехід у правила боксу.

Ріко — це 120 кілограмів чистих, функціональних м’язів. Він не має проблем із зайвою вагою, як Ф’юрі, і не втомлюється після шостого раунду, як класичні важковаговики. У кікбоксингу він утримував титул чемпіона Glory понад 11 років і провів 13 послідовних захистів, маючи шалену серію з 22 перемог поспіль. Його витривалість у ринзі легендарна.

Усик має величезну перевагу як боксер, але Верховен має достатньо габаритів, сили й чемпіонського досвіду, щоб не бути просто «легким шоу-суперником».

Де перевага Усика очевидна, а де можна чекати несподіванок

Найбільша перевага Усика — саме боксерський досвід.

24 перемоги у професійному боксі, золото Олімпіади, абсолютне чемпіонство в крузервейті, перехід у хевівейт, перемоги над Ентоні Джошуа, Тайсоном Ф’юрі та Даніелем Дюбуа — це досвід, який неможливо швидко наздогнати.

До того ж Усик боксер, який уміє читати суперника, змінювати темп, працювати через кути й змушувати більших опонентів помилятися. Саме це робить його особливо небезпечним для бійця з іншої школи.

У боксі Верховену доведеться діяти без частини своїх звичних інструментів — лоукіків, хайкіків, колін і клінчу в кікбоксерському сенсі. Тобто він втрачає великий шмат арсеналу, який роками робив його чемпіоном.

Але Ріко Верховен — це не YouTube-боксер, не випадковий спортсмен і не людина, яка прийшла «спробувати себе». GLORY офіційно називає його The King of Kickboxing, а його рекорд у промоції — 28 перемог і лише 1 поразка. Верховен більший за Усика приблизно на 5 см і, якщо брати останні відкриті вагові дані, може бути важчим майже на 20 кг. Це не автоматична перевага, але це фактор, який не можна ігнорувати.

Усик уже багато разів доводив, що може бити більших, але Верховен відрізняється від класичних боксерів тим, що його рух, стійка, реакції й дистанція сформовані в іншій ударній системі. Для Усика це може бути не складніше, але точно інакше.

Найбільша помилка критиків полягає в думці, що Верховен вирішив спробувати себе в боксі лише заради величезного чеку.

Правда в тому, що Ріко понад 10 років таємно та системно тренує саме класичний бокс. І робить він це в одному з найсуворіших таборів світу — під керівництвом Пітера Ф’юрі (дядька та колишнього тренера Тайсона Ф’юрі, який і привів «Циганського короля» до першої перемоги над Володимиром Кличком).

Чому габарити Верховена мають значення

У надважкій вазі габарити не виграють бій самі по собі. Ф’юрі був значно більшим за Усика — і все одно програв. Джошуа був більшим — і теж не зміг знайти стабільну відповідь на рух українця. Але габарити можуть створювати проблеми, якщо ними правильно користуватися.

Верховен потенційно може бути небезпечним у кількох речах:

фізичний тиск;

робота на ближній дистанції;

спроби нав’язати силовий темп;

клінчі й навалювання корпусом;

поодинокі важкі удари, якщо Усик затримається перед ним.

Проблема для Верховена в тому, що в боксі все це треба робити в межах боксерських правил. Він не зможе «зупиняти» Усика ногами, бити колінами чи використовувати кікбоксерські зв’язки. Але якщо він зможе скоротити дистанцію й змусити Усика приймати фізичний контакт, його вага може стати фактором.

Усик-Верховен — дуель поглядів / © instagram.com/usykaa

Досвід кікбоксингу все одно може допомогти

Хоча правила боксу забирають у Верховена ноги, його кікбоксерський бекграунд не стає марним.

Він дає йому досвід ударних обмінів, звичку до дистанції й таймінгу, психологічну стійкість, вміння працювати під тиском та фізичну витривалість.

Верховен — не новачок у стресі. Він не вперше буде перед камерами, не вперше вийде на велику арену і не вперше відчує, що проти нього суперник світового рівня.

Саме тому він може бути небезпечним не як «чистий боксер», а як дуже досвідчений ударник, який спробує перекласти свої сильні сторони в нові правила.

Ще одним неочевидним фактором, який може допомогти Верховену є відсутність тиску. Весь тиск світу зараз тисне на плечі Усика. Українцю є що втрачати — на кону його статус найкращого бійця P4P (незалежно від вагової категорії) та пояс WBC. Для Верховена цей бій — чистий безпрограшний шанс увійти в історію. Поразка нічого не змінить у його спадщині, а от апсет зробить його безсмертним.

Для Усика ризик не в тому, що Верховен раптом перебоксує його на дистанції. Ризик у тому, що нідерландець може бути нестандартним.

Боксери звикли до боксерських реакцій. Кікбоксер може рухатися інакше, тримати дистанцію інакше, реагувати на фінти не так, як очікує класичний боксер. Це може створити кілька незручних моментів на старті.

Попри ці козирі нідерландця, бокс — це насамперед про простір, таймінг і мікрорухи. Верховен звик до суперників, які стоять перед ним і приймають «рубку». Усик так не робить. Його робота ніг, кути атак і здатність «зникати» з лінії удару — це космос, до якого Ріко не зможе підготуватися навіть за 10 років тренувань з Пітером Ф’юрі.

Цифри на папері обіцяють нам захопливе видовище — зіткнення абсолютної фізичної досконалості та витривалості з абсолютним боксерським інтелектом.

