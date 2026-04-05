Усик — Верховен: список усіх боїв андеркарду

У головному поєдинку вечора боксу Олександр Усик захищатиме титул WBC проти кікбоксера Ріко Верховена.

Усик — Верховен / instagram.com/ringmagazine

Став відомий андеркард вечора боксу, який очолить бій між українським чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександром Усиком та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Список усіх поєдинків, які відбудуться 23 травня в межах боксерського шоу в Пірамідах Гізи (Єгипет), було опубліковано на офіційній сторінці Ring Magazine в Instagram.

У головному поєдинку андеркарду непереможений британський проспект Гамза Шираз зустрінеться з досвідченим німцем Алемом Бегічем. На кону стоятиме вакантний титул чемпіона WBO у другій середній вазі.

Ще один титульний бій відбудеться у напівсередній вазі — британець Джек Каттералл проведе поєдинок проти олімпійського призера Шахрама Гіясова (Узбекистан) за пояс WBA Regular.

Крім того, глядачі побачать бій за звання офіційного претендена на титул IBF у надважкій вазі, в якому зійдуться кубинець Френк Санчес та перспективний американець Річард Торрез-молодший.

Усі бої андеркарду вечора боксу Усик — Верховен

Гамза Шираз (Велика Британія) — Алем Бегіч (Німеччина)

Джек Каттералл (Велика Британія) — Шахрам Гіясов (Узбекистан)

Френк Санчес (Куба) — Річард Торрез-молодший (США)

Мізукі Хірута (Японія) — Маї Соліман (Австралія)

Басем Мамдух (Єгипет) — Джамар Теллі (США)

Махмуд Мобарк (Єгипет) — Майкл Калвалья (Кенія)

Омар Хікал (Єгипет) — Алі Ссерункума (Уганда)

Андеркард вечора боксу Усик — Верховен / instagram.com/ringmagazine

Зазначимо, що у головному поєдинку вечора боксу в Гізі між Усиком і Верховеном на кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем.

Раніше повідомлялося, що Усик відреагував на критику свого титульного бою з кікбоксером Верховеном.

