Усик — Верховен: список усіх боїв андеркарду
У головному поєдинку вечора боксу Олександр Усик захищатиме титул WBC проти кікбоксера Ріко Верховена.
Став відомий андеркард вечора боксу, який очолить бій між українським чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександром Усиком та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.
Список усіх поєдинків, які відбудуться 23 травня в межах боксерського шоу в Пірамідах Гізи (Єгипет), було опубліковано на офіційній сторінці Ring Magazine в Instagram.
У головному поєдинку андеркарду непереможений британський проспект Гамза Шираз зустрінеться з досвідченим німцем Алемом Бегічем. На кону стоятиме вакантний титул чемпіона WBO у другій середній вазі.
Ще один титульний бій відбудеться у напівсередній вазі — британець Джек Каттералл проведе поєдинок проти олімпійського призера Шахрама Гіясова (Узбекистан) за пояс WBA Regular.
Крім того, глядачі побачать бій за звання офіційного претендена на титул IBF у надважкій вазі, в якому зійдуться кубинець Френк Санчес та перспективний американець Річард Торрез-молодший.
Усі бої андеркарду вечора боксу Усик — Верховен
Гамза Шираз (Велика Британія) — Алем Бегіч (Німеччина)
Джек Каттералл (Велика Британія) — Шахрам Гіясов (Узбекистан)
Френк Санчес (Куба) — Річард Торрез-молодший (США)
Мізукі Хірута (Японія) — Маї Соліман (Австралія)
Басем Мамдух (Єгипет) — Джамар Теллі (США)
Махмуд Мобарк (Єгипет) — Майкл Калвалья (Кенія)
Омар Хікал (Єгипет) — Алі Ссерункума (Уганда)
Зазначимо, що у головному поєдинку вечора боксу в Гізі між Усиком і Верховеном на кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем.
