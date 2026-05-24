Усик — Верховен: відео нокдауну та нокауту

У ніч проти 24 травня український боксер Олександр Усик нокаутував нідерландського кікбоксера Ріко Верховена, захистивши пояси WBA, WBC та IBF у надважкій вазі.

Напружений поєдинок відбувся в єгипетському місті Гіза, просто неба біля легендарних пірамід.

Верховен нав'язав українцю жорстку боротьбу, але Олександр в 11-му раунді завершив бій достроково.

Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, але Верховен зумів підвестися на ноги і поєдинок продовжився. Усик одразу ж пішов добивати нідерландця і рефері зупинив бій.

Для 39-річного українця це 25-та перемога на професійному рингу (16 — нокаутом) у 25 поєдинках. Усик уперше в кар'єрі бився не з професійним боксером, а з представником іншого виду єдиноборств.

Бій проти Усика став 37-ріічного Верховена другим у професійному боксі — у квітні 2014 року нідерландець у другому раунді нокаутував угорця Яноша Фінферу, після чого продовжив кар'єру в кікбоксингу.

Верховен є одним з найвидатніших кікбоксерів усіх часів. За свою кар'єру в цьому виді спорту він провів 76 боїв, у яких здобув 66 перемог.

