Усик — Верховен: відеоогляд бою
Дивіться найкращі моменти поєдинку, в якому українець нокаутував нідерландця.
У ніч проти 24 травня український боксер Олександр Усик нокаутував нідерландського кікбоксера Ріко Верховена, захистивши пояси WBA, WBC та IBF у надважкій вазі.
Поєдинок відбувся в єгипетському місті Гіза та завершився достроковою перемогою українця в 11-му раунді.
Спочатку Усик відправив суперника в нокдаун, але Верховен зумів підвестися на ноги і продовжити поєдинок. Українець одразу ж пішов добивати нідерландця і рефері зупинив бій.
До вашої уваги відеоогляд поєдинку Усик — Верховен.
Усик уперше в кар'єрі бився не з професійним боксером, а з представником іншого виду єдиноборств. Для 39-річного українця це 25-та перемога на професійному рингу (16 — нокаутом) у 25 поєдинках.
Бій проти Усика став 37-річного Верховена другим у професійному боксі — у квітні 2014 року нідерландець у другому раунді нокаутував угорця Яноша Фінферу, після чого продовжив кар'єру в кікбоксингу.
Верховен є одним з найвидатніших кікбоксерів усіх часів. За свою кар'єру в цьому виді спорту він провів 76 боїв, у яких здобув 66 перемог.
