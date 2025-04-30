Усик відповів на критику з боку тренера Дюбуа, який звинуватив його у шахрайстві

Олександр Усик / © @queensberrypromotions

Реклама

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександр Усик відповів на критику з боку Дона Чарльза, тренера володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа, який звинуватив його у шахрайстві.

– Нещодавно я дивилася інтерв'ю Дона Чарльза, він говорив про той епізод у першому бою і назвав тебе шахраєм. І я знаю, що ти дуже порядна людина, ти б про себе так не сказав. Чи дратує тебе те, що цей наратив розкручують, враховуючи те, що ти джентльмен і завжди поводився дуже добре? Тебе дратує, коли він називає тебе шахраєм?

– Окей, Дон Чарльз сказав, що я шахрай. Окей, немає проблем. Слухай, мій тренер кожен раз, коли вчить мене боксу, каже, щоб я бив чистими ударами, тому що бокс – це спорт для джентльменів. Можливо, Чарльз вчить Дюбуа завдавати брудні удари. Гаразд, немає проблем. Це справа Дона Чарльза. Для мене це неважливо. Я шахрай – окей, але з мене поганий шахрай.

Реклама

– Як ти думаєш, вони намагаються розповсюдити цей наратив, щоб допомогти Даніелю почуватися впевненіше? Як ти думаєш, тут справа більше в його мисленні, ніж в тому, що ти зробив або чого не зробив?

– Я не думаю про Даніеля. Я не думаю про команду Даніеля. Думаю, що це просто привід поговорити, – сказав Усик в інтерв'ю Mail Sport Boxing.

Раніше повідомлялося, що Усик і Дюбуа влаштували суперечку на пресконференції перед реваншем через скандальний епізод з першого поєдинку, коли британець завдав українцеві забороненого удару нижче пояса.

За день до цього Усик і Дюбуа провели дуель поглядів на "Вемблі", під час якої британець штовхнув і обізвав українця.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

Нагадаємо, букмекери вже визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.