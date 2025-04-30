ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
275
Час на прочитання
2 хв

Усик відповів на критику з боку тренера Дюбуа, який звинуватив його у шахрайстві

Олександр відреагував на слова Дона Чарльза щодо скандального епізоду в першому бою між ним і Дюбуа.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олександр Усик

Олександр Усик / © @queensberrypromotions

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександр Усик відповів на критику з боку Дона Чарльза, тренера володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа, який звинуватив його у шахрайстві.

– Нещодавно я дивилася інтерв'ю Дона Чарльза, він говорив про той епізод у першому бою і назвав тебе шахраєм. І я знаю, що ти дуже порядна людина, ти б про себе так не сказав. Чи дратує тебе те, що цей наратив розкручують, враховуючи те, що ти джентльмен і завжди поводився дуже добре? Тебе дратує, коли він називає тебе шахраєм?

– Окей, Дон Чарльз сказав, що я шахрай. Окей, немає проблем. Слухай, мій тренер кожен раз, коли вчить мене боксу, каже, щоб я бив чистими ударами, тому що бокс – це спорт для джентльменів. Можливо, Чарльз вчить Дюбуа завдавати брудні удари. Гаразд, немає проблем. Це справа Дона Чарльза. Для мене це неважливо. Я шахрай – окей, але з мене поганий шахрай.

– Як ти думаєш, вони намагаються розповсюдити цей наратив, щоб допомогти Даніелю почуватися впевненіше? Як ти думаєш, тут справа більше в його мисленні, ніж в тому, що ти зробив або чого не зробив?

– Я не думаю про Даніеля. Я не думаю про команду Даніеля. Думаю, що це просто привід поговорити, – сказав Усик в інтерв'ю Mail Sport Boxing.

Раніше повідомлялося, що Усик і Дюбуа влаштували суперечку на пресконференції перед реваншем через скандальний епізод з першого поєдинку, коли британець завдав українцеві забороненого удару нижче пояса.

За день до цього Усик і Дюбуа провели дуель поглядів на "Вемблі", під час якої британець штовхнув і обізвав українця.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

Нагадаємо, букмекери вже визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
275
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie