Усик відреагував на критику через святкування Різдва у січні – відео

Олександр Усик / © Associated Press

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександр Усик відреагував на критику після того, як 7 січня привітав українців з Різдвом.

У відеозверненні на своїй сторінці в Instagram титулований боксер закликав співвітчизників поважати одне одного і бути толерантними, незважаючи на те, хто й коли святкує Різдво.

Олександр наголосив, що всі ми живемо в Україні і є українями, а також побажав підписникам щастя, радості та любові.

"Христос народився! Славімо його! Зі святом Різдва Христового. Всім бажаю, щоб у вашому домі були любов, злагода, тепло, їжа на столі, батько й мама вдома, радісні очі бабусі.

Дорогі друзі, я розумію, що дехто святкує не сьогодні, але ж у кожного є своя думка і... Як то називається, доню? "Самомнєніє"? Я знаю, що в коментарях ви писатимете, що в Україні святкують не сьогодні, але деякі українці святкують сьогодні, дорогі друзі.

Будь ласка, по-перше, давайте поважатимемо одне одного і з любов'ю ставитимемось один до одного. Ми всі різні, в нас різні характери, різні батьки, ми в різних містах народилися, але ми всі живемо в Україні і ми українці.

Хочу всім побажати щастя, радості, любові і обов'язково ходіть до зали. Тому що любов, добро і силу треба захищати. Треба захищати фізично, морально та психологічно. Слава Богу за все, слава Україні! Світ засвітився, Христос народився. Ми його славимо, пісні співаємо, а вас всіх зі святом вітаємо", – сказав Усик.

Зазначимо, що від 2023 року Україна офіційно святкує Різдво Христове за новоюліанським календарем – 25 грудня, а не за юліанським – 7 січня.

