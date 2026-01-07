ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
2171
Час на прочитання
2 хв

Усик відреагував на критику через святкування Різдва у січні – відео

Боксер закликав співвітчизників поважати одне одного і бути толерантними.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олександр Усик

Олександр Усик / © Associated Press

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександр Усик відреагував на критику після того, як 7 січня привітав українців з Різдвом.

У відеозверненні на своїй сторінці в Instagram титулований боксер закликав співвітчизників поважати одне одного і бути толерантними, незважаючи на те, хто й коли святкує Різдво.

Олександр наголосив, що всі ми живемо в Україні і є українями, а також побажав підписникам щастя, радості та любові.

"Христос народився! Славімо його! Зі святом Різдва Христового. Всім бажаю, щоб у вашому домі були любов, злагода, тепло, їжа на столі, батько й мама вдома, радісні очі бабусі.

Дорогі друзі, я розумію, що дехто святкує не сьогодні, але ж у кожного є своя думка і... Як то називається, доню? "Самомнєніє"? Я знаю, що в коментарях ви писатимете, що в Україні святкують не сьогодні, але деякі українці святкують сьогодні, дорогі друзі.

Будь ласка, по-перше, давайте поважатимемо одне одного і з любов'ю ставитимемось один до одного. Ми всі різні, в нас різні характери, різні батьки, ми в різних містах народилися, але ми всі живемо в Україні і ми українці.

Хочу всім побажати щастя, радості, любові і обов'язково ходіть до зали. Тому що любов, добро і силу треба захищати. Треба захищати фізично, морально та психологічно. Слава Богу за все, слава Україні! Світ засвітився, Христос народився. Ми його славимо, пісні співаємо, а вас всіх зі святом вітаємо", – сказав Усик.

Зазначимо, що від 2023 року Україна офіційно святкує Різдво Христове за новоюліанським календарем – 25 грудня, а не за юліанським – 7 січня.

Раніше повідомлялося, що Усик зворушливо привітав українців з Новим роком.

Нагадаємо, Олександр планує повернутися на ринг 2026 року та хоче провести бій з американцем Деонтеєм Вайлдером.

За словами менеджера українського боксера Егіса Клімаса, бій між Усиком і Вайлдером може відбутися наприкінці квітня або на початку травня 2026 року в США.

Дата публікації
Кількість переглядів
2171
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie