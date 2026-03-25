Усик відреагував на критику свого титульного бою з кікбоксером Верховеном

Олександр Усик / © Associated Press

Реклама

Український чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександр Усик прокоментував невдоволення боксерської спільноти тим, що WBC санкціонувала його поєдинок проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена як титульний.

"Критика через санкціонування бою WBC? Для мене головне — мій тренувальний табір. Не чую, що говорять люди. Не користуюся інстаграмом і не читаю новини. Тренуюся, молюся, спілкуюся з командою та їм. Іноді ще граю в Counter-Strike.

Думаю, що це справжній, великий бій. Верховен є небезпечним суперником, абсолютним чемпіоном світу з кікбоксингу. На 50% це шоу, а ще на 50% — бій. Але для мене це бій на всі сто відсотків. Я серйозно тренуюся і готую план на поєдинок. Багатьом людям потрібне шоу. Без проблем, я вам його дам", — сказав Усик в інтерв'ю YouTube-каналу Daily Mail Boxing.

Реклама

Поєдинок між Усиком і Верховеном за правилами боксу відбудеться 23 травня в Єгипті, в Пірамідах Гізи. На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем.

Нагадаємо, Усик востаннє виходив у ринг у липні 2025 року, коли нокаутував британця Даніеля Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку Олександр зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі — у хевівейті.

У послужному списку 39-річного українця 24 перемоги (15 — нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

У листопаді минулого року Усик відмовився від титулу WBO, через що втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Реклама

36-річний Верховен вважається одним з найвидатніших кікбоксерів усіх часів. За свою кар'єру в цьому виді спорту він провів 76 боїв, у яких здобув 66 перемог. Востаннє нідерландець програвав ще у січні 2015 року, а відтоді має серію у 22 перемоги.

Ріко понад 11 років утримував титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією промоушену Glory. Йому належать численні рекорди Glory, зокрема за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14) і найбільшою кількістю перемог (28) загалом.

У червні 2025-го нідерландець переміг росіянина Артема Вахітова, після чого залишив кікбоксинг заради великого виклику в боксі.

У професійному боксі Верховен дебютував у квітні 2014 року, нокаутувавши в другому раунді угорця Яноша Фінферу. Після цього він продовжив кар'єру в кікбоксингу.