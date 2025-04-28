Усик відреагував на офіційне оголошення реваншу з Дюбуа та звернувся до свого суперника

Усик – Дюбуа / © facebook.com/K2Ukraine

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Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик прокоментував офіційне оголошення об'єдначого бою з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа.

Український боксер звернувся до британця, подякувавши йому за те, що він "приглядав за його поясом".

Олександр висловив наміри перемогти Дюбуа та повернути собі титул IBF, знову здобувши статус "абсолюта".

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"Я вдячний Богові за можливість знову битися за звання абсолютного чемпіона. Дякую, Данієлю, що приглядав за моїм поясом IBF – тепер я збираюся його повернути", – цитує Усика видання The Ring.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

Нагадаємо, у травні 2024 року Усик переміг британця Тайсона Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

Потім через реванш із "Циганським королем" Олександр відмовився проводити обов'язковий захист титулу IBF проти Дюбуа та звільнив пояс, втративши звання "абсолюта".

У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках. В останньому бою українець у грудні 2024-го в реванші переміг Ф'юрі, захистивши титули WBA, WBO, WBC та IBO.

В активі 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) у 24 поєдинках. Британець на прізвисько "Динаміт" має у своєму пасиві дві поразки – від Джо Джойса 2020 року та від Усика 2023-го. В останньому поєдинку він у вересні 2024-го нокаутував свого співвітчизника Ентоні Джошуа, захистивши пояс IBF.

У лютому цього року Дюбуа повинен був захищати титул IBF у поєдинку з новозеландцем Джозефом Паркером, але за кілька днів до бою знявся через вірусну інфекцію.