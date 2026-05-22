Усик відверто розповів про підготовку до бою з Верховеном: подробиці
Чемпіон поділився мотивацією та очікуваннями від поєдинку біля пірамід.
Олександр Усик та Сергій Лапін розповіли про деталі підготовки в коментарі для платформи Київстар ТБ.
На питання журналістів про поточну форму Усик відповів впевнено.
«Форма така, щоб виходити в ринг і робити свою роботу», — сказав чемпіон.
Він зазначив, що задоволений роботою в тренувальному таборі.
«Це був такий самий табір, як і всі попередні. Я виклався на 100 відсотків, як і вся команда. Для мене немає значення, хто мій суперник, я завжди готуюся однаково відповідально. Основа завжди та сама, в нас є система, напрацьована роками. Але звичайно, також враховуємо особливості суперника», — розповів Усик.
Олександр не вважає, що вже все довів світу, і пояснив свою головну мотивацію.
«Я не думаю так: „я вже все довів“. Це небезпечна думка. Коли людина так думає, вона вже починає програвати сама собі», — сказав він.
За словами Усика, цей бій для нього цікавий.
«Це насамперед спорт. Ріко — потужний боєць, у своєму спорті він чемпіон. Тож це буде як протистояння двох світів. Історична річ. Але також це і шоу, також це „fun“», — зазначив чемпіон.
Особливий момент для Усика — локація поєдинку.
«Я ніколи не був у Єгипті і не бачив піраміди. І вперше побачу їх за таких обставин. Я думаю, цей бій, локація… Це буде видовищно. Як в Голлівудському кіно», — додав Олександр.
На питання про можливі нові елементи в роботі ніг Усик відповів з гумором.
«Якщо я зараз скажу — це вже не буде сюрприз. Якщо музика буде хороша — може, трохи потанцюємо», — сказав чемпіон.
Що Усик сказав про суперника
Усик підтвердив, що його команда уважно вивчає манеру Ріко Верховена.
«Я також знайомий з кікбоксингом. Не настільки як Ріко, але досвід є. Звичайно переглядаємо, спаринги відрізняються від табору до табору. Ми аналізуємо і враховуємо всі особливості суперника», — пояснив він.
Директор команди Олександра Усика Сергій Лапін також розповів про акценти в тренуваннях.
«Загально ми не змінюємо систему тренувань, напрацьовану роками: це фізична підготовка, спаринги, когнітивні тренування, плавання, відновлення. Звичайно, Ріко — великий, фізично потужний атлет з іншого виду спорту, тому ми уважно працюємо над контролем дистанції та адаптацією до його сили й манери руху», — повідомив Лапін.
Він також прокоментував ставлення до надмірної самовіддачі Усика.
«Олександр — людина, яка не вміє працювати наполовину. Якщо він у процесі, то віддається повністю. Саме тому поруч і є команда. Наше завдання — не просто навантажувати, а правильно дозувати роботу, стежити за відновленням і вчасно сказати: „Досить, сьогодні ми вже зробили все, що потрібно“», — сказав Сергій Лапін.
Які сильні сторони Ріко Верховена
Лапін висловив повагу до суперника, але чітко окреслив стратегію.
«Найбільша сила Ріко — це його фізика, досвід і впевненість. Він багато років домінував у своєму спорті. Але будь-яка сильна сторона може стати зоною, з якою треба правильно працювати. Якщо суперник потужний, значить, потрібно не давати йому комфортної дистанції та ритму», — підкреслив директор команди.
Бліц від Усика
Нокаут чи 12 раундів домінування? «Як Бог дасть. Але краще, щоб усе було красиво».
Три слова про підготовку: «Дисципліна, Віра, Віддача».
Дивитися бій на самоті чи з друзями? «Якщо друзі хороші — нехай шумлять».
15 кілометрів бігу чи година спарингу? «Дивлячись хто спаринг-партнер».
Де дивитися бій Усик — Верховен
