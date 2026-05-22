Усик відверто розповів про підготовку до бою з Верховеном: подробиці

Усик - Верховен / © Associated Press

Реклама

Олександр Усик та Сергій Лапін розповіли про деталі підготовки в коментарі для платформи Київстар ТБ.

На питання журналістів про поточну форму Усик відповів впевнено.

«Форма така, щоб виходити в ринг і робити свою роботу», — сказав чемпіон.

Реклама

Він зазначив, що задоволений роботою в тренувальному таборі.

«Це був такий самий табір, як і всі попередні. Я виклався на 100 відсотків, як і вся команда. Для мене немає значення, хто мій суперник, я завжди готуюся однаково відповідально. Основа завжди та сама, в нас є система, напрацьована роками. Але звичайно, також враховуємо особливості суперника», — розповів Усик.

Олександр не вважає, що вже все довів світу, і пояснив свою головну мотивацію.

«Я не думаю так: „я вже все довів“. Це небезпечна думка. Коли людина так думає, вона вже починає програвати сама собі», — сказав він.

Реклама

За словами Усика, цей бій для нього цікавий.

«Це насамперед спорт. Ріко — потужний боєць, у своєму спорті він чемпіон. Тож це буде як протистояння двох світів. Історична річ. Але також це і шоу, також це „fun“», — зазначив чемпіон.

Особливий момент для Усика — локація поєдинку.

«Я ніколи не був у Єгипті і не бачив піраміди. І вперше побачу їх за таких обставин. Я думаю, цей бій, локація… Це буде видовищно. Як в Голлівудському кіно», — додав Олександр.

Реклама

На питання про можливі нові елементи в роботі ніг Усик відповів з гумором.

«Якщо я зараз скажу — це вже не буде сюрприз. Якщо музика буде хороша — може, трохи потанцюємо», — сказав чемпіон.

Що Усик сказав про суперника

Усик підтвердив, що його команда уважно вивчає манеру Ріко Верховена.

«Я також знайомий з кікбоксингом. Не настільки як Ріко, але досвід є. Звичайно переглядаємо, спаринги відрізняються від табору до табору. Ми аналізуємо і враховуємо всі особливості суперника», — пояснив він.

Реклама

Директор команди Олександра Усика Сергій Лапін також розповів про акценти в тренуваннях.

«Загально ми не змінюємо систему тренувань, напрацьовану роками: це фізична підготовка, спаринги, когнітивні тренування, плавання, відновлення. Звичайно, Ріко — великий, фізично потужний атлет з іншого виду спорту, тому ми уважно працюємо над контролем дистанції та адаптацією до його сили й манери руху», — повідомив Лапін.

Він також прокоментував ставлення до надмірної самовіддачі Усика.

«Олександр — людина, яка не вміє працювати наполовину. Якщо він у процесі, то віддається повністю. Саме тому поруч і є команда. Наше завдання — не просто навантажувати, а правильно дозувати роботу, стежити за відновленням і вчасно сказати: „Досить, сьогодні ми вже зробили все, що потрібно“», — сказав Сергій Лапін.

Реклама

Які сильні сторони Ріко Верховена

Лапін висловив повагу до суперника, але чітко окреслив стратегію.

«Найбільша сила Ріко — це його фізика, досвід і впевненість. Він багато років домінував у своєму спорті. Але будь-яка сильна сторона може стати зоною, з якою треба правильно працювати. Якщо суперник потужний, значить, потрібно не давати йому комфортної дистанції та ритму», — підкреслив директор команди.

Бліц від Усика

Нокаут чи 12 раундів домінування? «Як Бог дасть. Але краще, щоб усе було красиво».

Три слова про підготовку: «Дисципліна, Віра, Віддача».

Дивитися бій на самоті чи з друзями? «Якщо друзі хороші — нехай шумлять».

15 кілометрів бігу чи година спарингу? «Дивлячись хто спаринг-партнер».

Де дивитися бій Усик — Верховен

Поєдинок Усик — Верховен в Україні покаже платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ. Текстова онлайн-трансляція бою буде доступна на нашому сайті.

Не пропустіть одну з головних спортивних подій року — 23 травня на Київстар ТБ. На платформі буде доступний повний вечір боксу з усім файткардом — на спеціальному каналі Київстар ТБ Усик-Верховен.

Реклама

Подія буде доступна користувачам із підпискою на пакет Преміум HD, а також на його аналогах — тарифах із розширеним доступом до спортивного контенту та телеканалів.

Бій Усик — Верховен

Нагадаємо, український боксер Олександр Усик показав підписникам свій обід під час перебування в Єгипті. Після тренування спортсмен опублікував відео, на якому продемонстрував страви та жартома прокоментував меню.

За словами Усика, на обід у нього були м’ясо страуса, телятина, овочі та кукурудза.

Новини партнерів