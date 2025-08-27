Усик влаштував запальні танці з Дорофєєвою і нарвався на глузування від тренера Паркера

Олександр Усик / © Associated Press

Енді Лі, тренер володаря тимчасового пояса WBO у надважкій вазі Джозефа Паркера, глузливо відреагував на відео із запальними танцями абсолютного чемпіона світу Олександра Усика.

24 липня WBO зобов'язала Усика провести захист титулу проти Паркера. Боксерам дали 30 днів, щоб домовитися про проведення поєдинку, але українець попросив відкласти переговори про бій з новозеландцем через травму спини.

Однак пошкодження не завадило Олександру танцювати під час виступу Наді Дорофєєвої на благодійному вечорі, організованому ним з дружиною Катериною для збору коштів на підтримку дітей з Миколаєва, які залишилися без батьків через війну.

Відповідне відео було опубліковане на Instagram-сторінці DAZN Boxing.

Це не залишилося непоміченим тренером Паркера, який у коментарях іронічно звернувся до українця, водночас позначивши WBO.

"Як там травма спини?" – написав Лі.

Нагадаємо, свій останній бій Усик провів у ніч проти 20 липня цього року, коли на стадіоні "Вемблі" в Лондоні нокаутував британця Даніеля Дюбуа. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

У послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.