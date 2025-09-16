ТСН у соціальних мережах

Усик втратив лідерство в рейтингу найкращих боксерів поза ваговою категорією від The Ring

Українського боксера обійшов Теренс Кроуфорд.

Олександр Усик

Олександр Усик / © Associated Press

Авторитетний журнал The Ring опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (Р4Р). У ньому абсолютний чемпіон в надважкій вазі Олександр Усик опустився з першої на другу сходинку.

З вершини рейтингу українського боксера потіснив американець Теренс Кроуфорд після своєї перемоги над мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі.

Кроуфорд став першим в історії абсолютним чемпіоном світу в трьох різних вагових категоріях в епоху чотирьох титулів.

Американець піднявся з третьої одразу на першу позицію рейтингу P4P за версією The Ring, обійшовши Усика та абсолютного чемпіона світу в другій найлегшій вазі японця Наою Іноуе, який після перемоги над представником Узбекистану Муроджоном Ахмадалієвим замикає топ-3.

Топ-10 рейтингу P4P за версією The Ring

1. Теренс Кроуфорд (США) (+2 позиції)

2. Олександр Усик (Україна) (-1)

3. Наоя Іноуе (Японія) (-1)

4. Дмитро Бівол

5. Артур Бетербієв

6. Джессі Родрігес (США)

7. Дзюнто Накатані (Японія)

8. Шакур Стівенсон (США) (+1)

9. Девід Бенавідес (США) (+1)

10. Сауль Альварес (Мексика) (-2)

Зазначимо, що Усик беззмінно очолював рейтинг P4P за версією The Ring від травня минулого року, коли переміг Тайсона Ф’юрі у бою за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Раніше повідомлялося, що Усик зіграв у благодійному футбольному матчі легенд у Португалії.

