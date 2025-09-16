- Дата публікації
Усик втратив лідерство в рейтингу найкращих боксерів поза ваговою категорією від The Ring
Українського боксера обійшов Теренс Кроуфорд.
Авторитетний журнал The Ring опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (Р4Р). У ньому абсолютний чемпіон в надважкій вазі Олександр Усик опустився з першої на другу сходинку.
З вершини рейтингу українського боксера потіснив американець Теренс Кроуфорд після своєї перемоги над мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі.
Кроуфорд став першим в історії абсолютним чемпіоном світу в трьох різних вагових категоріях в епоху чотирьох титулів.
Американець піднявся з третьої одразу на першу позицію рейтингу P4P за версією The Ring, обійшовши Усика та абсолютного чемпіона світу в другій найлегшій вазі японця Наою Іноуе, який після перемоги над представником Узбекистану Муроджоном Ахмадалієвим замикає топ-3.
Топ-10 рейтингу P4P за версією The Ring
1. Теренс Кроуфорд (США) (+2 позиції)
2. Олександр Усик (Україна) (-1)
3. Наоя Іноуе (Японія) (-1)
4. Дмитро Бівол
5. Артур Бетербієв
6. Джессі Родрігес (США)
7. Дзюнто Накатані (Японія)
8. Шакур Стівенсон (США) (+1)
9. Девід Бенавідес (США) (+1)
10. Сауль Альварес (Мексика) (-2)
Зазначимо, що Усик беззмінно очолював рейтинг P4P за версією The Ring від травня минулого року, коли переміг Тайсона Ф’юрі у бою за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.
