Усик втратив лідерство в рейтингу найкращих боксерів світу поза ваговою категорією від ESPN
Українця в рейтингу Р4Р від ESPN обійшов японець Наоя Іноуе.
Володар титулів WBC, WBA та IBF у хевівейті Олександр Усик втратив лідерство в рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (Р4Р) за версією авторитетного видання ESPN.
В оновленому рейтингу Р4Р від ESPN українець опустився з першого на друге місце. Його обійшов абсолютний чемпіон світу в другій найлегшій вазі японець Наоя Іноуе, який 2 травня у Токіо одноголосним рішенням суддів переміг свого співвітчизника Дзюнто Накатані.
Третю сходинку зберіг володар поясів WBA, WBC та WBO у другій найлегшій вазі американець Джессі Родрігес.
Топ-10 рейтингу P4P за версією ESPN
1. Наоя Іноуе (+1 позиція)
2. Олександр Усик (-1)
3. Джессі Родрігес
4. Давід Бенавідес (+1)
5. Шакур Стівенсон (-1)
6. Девін Гейні (+1)
7. Дзюнто Накатані (-1)
8. Джарон Енніс
9. Сауль Альварес
10. Джей Опетая
Нагадаємо, Усик востаннє виходив у ринг у липні 2025 року, коли нокаутував британця Даніеля Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі — у хевівейті.
У листопаді минулого року Олександр відмовився від титулу WBO, через що втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
Наступний бій українець проведе 23 травня в Єгипті з видатним нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.
Поєдинок Усик — Верховен відбудеться за правилами боксу. На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем.
Раніше повідомлялося, що Усик та Верховен провели першу битву поглядів перед чемпіонським поєдинком.