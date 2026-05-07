Усик втратив лідерство в рейтингу найкращих боксерів світу поза ваговою категорією від ESPN

Олександр Усик / © Associated Press

Реклама

Володар титулів WBC, WBA та IBF у хевівейті Олександр Усик втратив лідерство в рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (Р4Р) за версією авторитетного видання ESPN.

В оновленому рейтингу Р4Р від ESPN українець опустився з першого на друге місце. Його обійшов абсолютний чемпіон світу в другій найлегшій вазі японець Наоя Іноуе, який 2 травня у Токіо одноголосним рішенням суддів переміг свого співвітчизника Дзюнто Накатані.

Третю сходинку зберіг володар поясів WBA, WBC та WBO у другій найлегшій вазі американець Джессі Родрігес.

Реклама

Топ-10 рейтингу P4P за версією ESPN

1. Наоя Іноуе (+1 позиція)

2. Олександр Усик (-1)

3. Джессі Родрігес

4. Давід Бенавідес (+1)

Реклама

5. Шакур Стівенсон (-1)

6. Девін Гейні (+1)

7. Дзюнто Накатані (-1)

8. Джарон Енніс

Реклама

9. Сауль Альварес

10. Джей Опетая

Нагадаємо, Усик востаннє виходив у ринг у липні 2025 року, коли нокаутував британця Даніеля Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі — у хевівейті.

У листопаді минулого року Олександр відмовився від титулу WBO, через що втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Реклама

Наступний бій українець проведе 23 травня в Єгипті з видатним нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Поєдинок Усик — Верховен відбудеться за правилами боксу. На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем.

Раніше повідомлялося, що Усик та Верховен провели першу битву поглядів перед чемпіонським поєдинком.

Новини партнерів