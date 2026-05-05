Усик втратив звання найкращого боксера світу поза ваговою категорією за версією The Ring

Олександр Усик / © Associated Press

Володар титулів WBC, WBA та IBF у хевівейті Олександр Усик втратив звання найкращого боксера світу незалежно від вагової категорії (Р4Р) за версією авторитетного журналу The Ring.

В оновленому рейтингу Р4Р українець опустився на друге місце. Його обійшов абсолютний чемпіон світу в другій найлегшій вазі японець Наоя Іноуе, який 2 травня у Токіо одноголосним рішенням суддів переміг свого співвітчизника Дзюнто Накатані.

Третю позицію в рейтингу Р4Р від The Ring зберіг володар пояса WBO у першій напівсередній вазі американець Шакур Стівенсон.

Топ-10 рейтингу P4P за версією The Ring

1. Наоя Іноуе (Японія)

2. Олександр Усик (Україна)

3. Шакур Стівенсон (США)

4. Джессі Родрігес (США)

5. Давід Бенавідес (США)

6. Дмитро Бівол

7. Дзюнто Накатані (Японія)

8. Девін Гейні (США)

9. Оскар Колласо (Пуерто-Рико)

10. Емануель Наваррете (Мексика)

Нагадаємо, Усик востаннє виходив у ринг у липні 2025 року, коли нокаутував британця Даніеля Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі — у хевівейті.

У листопаді минулого року Олександр відмовився від титулу WBO, через що втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Наступний бій українець проведе 23 травня в Єгипті з видатним нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Поєдинок Усик — Верховен відбудеться за правилами боксу. На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем.

Раніше повідомлялося, що Усик та Верховен провели першу битву поглядів перед чемпіонським поєдинком.

