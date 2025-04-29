Усик викликав команду Дюбуа на бійку в центрі Лондона – йому пригрозили розправою

Олександр Усик зі своєю командою / © facebook.com/K2Ukraine

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Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександр Усик запропонував команді володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа влаштувати вуличну бійку в центрі Лондона після їхнього об'єднавчого поєдинку.

До Мережі потрапило відео, як український боксер бурхливо сперечається з представниками свого британського суперника щодо епізоду в першому бою, коли Дюбуа завдав Усику удару нижче пояса.

Член команди Дюбуа пригадав Усику той момент. Олександр показав, куди Даніель влучив йому, після чого почалася словесна перепалка.

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"Після бою ми поїдемо до центру Лондона. Ваша команда – чотири людини, наша команда – чотири людини, і вони можуть (б'є кулаком по долоні – прим)" – сказав Усик.

У відповідь член команди Дюбуа пригрозив розправою Усику.

"Бокс – це бокс, але якщо реально цього хочеш, то я вирву очі з твоєї голови. Я залишу тебе з висунутим язиком. Забудь про це", – заявив він.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

У п'ятому раунді того поєдинку стався скандальний епізод – британець завдав українцеві забороненого удару нижче пояса, після чого той опинився на канвасі рингу. Рефері не став відраховувати нокдаун, а дав Олександру кілька хвилин на відновлення.

Після бою Дюбуа поскаржився, що у нього вкрали перемогу, бо його удар прийшовся Усику не нижче пояса, а точно у живіт. Даніель заявив, що насправді він нокаутував українця і мав заволодіти чемпіонськими поясами. Через це в команді британця навіть вимагали анулювати результат поєдинку, однак апеляцію було відхилено.

Раніше повідомлялося, що Усик і Дюбуа провели дуель поглядів на "Вемблі", під час якої британець штовхнув і обізвав українця.

Також букмекери визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.