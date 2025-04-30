Усик висловився про можливу трилогію з Ф'юрі – "Циганський король" відповів українцю

Усик – Ф'юрі / © Associated Press

Реклама

Володар титулів WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександр Усик висловив бажання провести третій бій з ексчемпіоном Тайсоном Ф'юрі.

В інтерв'ю Mail Sport Boxing український боксер заявив, що хоче до завершення кар'єри провести ще два поєдинки.

У наступному бою Олександр 19 липня битиметься з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Після цього українець хоче у своєму останньому поєдинку зустрітися з Ф'юрі або Ентоні Джошуа.

Реклама

"Я думаю, що два бої і досить. Якщо я так кажу, то це правда. Я думаю, що мені залишилось провести два поєдинки.

Яким буде мій останній бій? Я не знаю. Зараз. Я зосереджений на Даніелі Дюбуа. У мене є два варіанти: Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі. Кому б я віддав перевагу? Тайсон Ф'юрі", – сказав Усик.

"Циганський король" оперативно відповів Усику щодо можливості проведення третього поєдинку між ними. Він готовий знову битися з українцем і запропонував зробити це у Великій Британії.

"Побив того покидька двічі, і весь світ знає правду. У будь-який час, у будь-якому місці. Наступного разу – Британія, 100 тисяч людей", – написав Ф'юрі.

Усик двічі переміг Ф'юрі рішенням суддів – у травні та грудні 2024 року. Обидва поєдинки відбулися в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Після поразок від українця Тайсон оголосив про завершення кар'єри.

Раніше повідомлялося, що Усик звернувся до президента США Дональда Трампа з важливим меседжем щодо війни в Україні.