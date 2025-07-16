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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Усик вийшов на відкрите тренування перед реваншем з Дюбуа у футболці з важливим меседжем (відео)

Український боксер закликав звільнити захисників "Азовсталі" з російського полону.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олександр Усик

Олександр Усик / © Associated Press

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик вийшов на відкрите тренування перед боєм-реваншем з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа у футболці з важливим меседжем.

Український боксер потренувався перед публікою у футболці з написом "Free Azovstal Defenders", що перекладається як "Звільніть захисників "Азовсталі".

Олександр Усик / © Associated Press

Олександр Усик / © Associated Press

Олександр Усик / © Associated Press

Олександр Усик / © Associated Press

Олександр Усик / © Associated Press

Олександр Усик / © Associated Press

У такий спосіб Олександр нагадав світові про тих захисників "Азовсталі", які досі продовжують перебувати в полоні у російських окупантів.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках на професійному рингу. В останньому бою українець у грудні 2024-го в реванші переміг британця Тайсона Ф'юрі, захистивши титули WBA, WBO, WBC та IBO.

В активі 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) у 24 поєдинках. Британець на прізвисько "Динаміт" має у своєму пасиві дві поразки – від Джо Джойса 2020 року та від Усика 2023-го. В останньому поєдинку він у вересні 2024-го нокаутував свого співвітчизника Ентоні Джошуа, захистивши пояс IBF.

Раніше повідомлялося, що букмекери визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

Крім того, ми розповідали, скільки зароблять Усик і Дюбуа за бій-реванш. А також де дивитися поєдинок Усик – Дюбуа.

Нагадаємо, Усик перед реваншем з Дюбуа назвав найбільшу мрію у своєму житті. Також Олександр розповів, як його сім'я переживає війну в Україні.

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