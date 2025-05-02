ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
502
Час на прочитання
1 хв

Усик завершує кар’єру: залишилося два бої

Перший поєдинок Усика відбудеться 19 липня проти Дюбуа, а для прощального бою українець обрав Тайсона Ф’юрі, якого раніше переміг двічі.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Олександр Усик

Олександр Усик

Український боксер, чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBO, WBA, WBC та IBO Олександр Усик завершує кар’єру.

Про це повідомляє Mail Sport Boxing.

Усик сказав, що залишилося два бої: перший поєдинок відбудеться 19 липня проти британського боксера, чемпіона світу за версією IBF Даніеля Дюбуа, а для прощального бою українець обрав легендарного британського боксера «Циганського короля» Тайсона Ф’юрі, якого раніше переміг двічі.

Нагадаємо, у послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 — нокаутом) у 23 поєдинках. В останньому бою українець у грудні 2024-го в реванші переміг британця Тайсона Ф’юрі, захистивши титули WBA, WBO, WBC та IBO.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
502
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie