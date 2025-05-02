Усик завершує кар’єру: залишилося два бої

Олександр Усик

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Український боксер, чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBO, WBA, WBC та IBO Олександр Усик завершує кар’єру.

Про це повідомляє Mail Sport Boxing.

Усик сказав, що залишилося два бої: перший поєдинок відбудеться 19 липня проти британського боксера, чемпіона світу за версією IBF Даніеля Дюбуа, а для прощального бою українець обрав легендарного британського боксера «Циганського короля» Тайсона Ф’юрі, якого раніше переміг двічі.

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Нагадаємо, у послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 — нокаутом) у 23 поєдинках. В останньому бою українець у грудні 2024-го в реванші переміг британця Тайсона Ф’юрі, захистивши титули WBA, WBO, WBC та IBO.