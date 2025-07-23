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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Усик заробив рекордний гонорар у реванші з Дюбуа: яку суму сплатить до бюджету України

Чемпіон повинен буде заплатити солідну суму податків в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олександр Усик

Олександр Усик / © instagram.com/usykaa

Український боксер Олександр Усик отримав рекордний гонорар у переможному бою-реванші проти британця Даніеля Дюбуа.

У нещодавньому поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександр заробив 132,3 млн доларів – це найбільший гонорар у його кар'єрі.

До слова, за реванш проти бритаця Тайсона Ф'юрі український чемпіон заробив 114 мільйонів доларів, а за перший поєдинок з "Циганським королем" – 45 мільйонів доларів.

Водночас, як повідомляє юрист Андрій Шевченко, з отриманого гонорару Усик повинен буде сплатити чималі податки в Україні.

Оскільки Олександр є податковим резидентом України, він зобов'язаний задекларувати всі іноземні доходи та сплатити податки саме в нашій країні, незалежно від того, де відбувся бій.

2025 року ставка податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) становить 18%, а військовий збір – вже 5% (підвищено від 1 липня 2024 року). Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) у цьому випадку не нараховується, оскільки гонорар – не зарплатний дохід.

Юрист стверджує, що боксер повинен заплатити 23,8 млн доларів ПДФО (податок на доходи фізичних осіб), а також 2 млн доларів військового збору.

Отже, Усик поповнить бюджет України приблизно на 25,8 млн доларів (або 1,077 млрд гривень).

До слова, гонорар Дюбуа за бій-реванш з Усиком становив 71,2 млн доларів.

Усик – Дюбуа: підсумки бою-реваншу

У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою. Серед них – Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Джозеф Паркер і Дерек Чісора, який виявив бажання провести реванш з Усиком в Україні.

Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.

На перемогу Усика в реванші з Дюбуа вже відреагували Леннокс Льюїс, Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Володимир Кличко та Дерек Чісора.

Нагадаємо, Усик розповів про свій удар "Іван", яким нокаутував Дюбуа в реванші.

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