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Усик завершив тренувальний табір і вирушив до Лондона на реванш з Дюбуа
Уже наступної суботи українець спробує вдруге в кар'єрі стати абсолютним чемпіоном світу в хевівейті.
Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександр Усик завершив тренувальний табір та вирушив до Лондона на реванш з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа.
Про це український боксер повідомив на своїй сторінці в Instagram, прикріпивши фото зі своєю командою.
"Наступна зупинка – Лондон", – написав Усик.
Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.
Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.
У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках на професійному рингу. В останньому бою українець у грудні 2024-го в реванші переміг британця Тайсона Ф'юрі, захистивши титули WBA, WBO, WBC та IBO.
В активі 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) у 24 поєдинках. Британець на прізвисько "Динаміт" має у своєму пасиві дві поразки – від Джо Джойса 2020 року та від Усика 2023-го. В останньому поєдинку він у вересні 2024-го нокаутував свого співвітчизника Ентоні Джошуа, захистивши пояс IBF.
Раніше повідомлялося, що букмекери визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.
Також ми розповідали, скільки зароблять Усик і Дюбуа за бій-реванш.