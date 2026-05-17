Усик завершив тренувальний табір перед боєм з Верховеном

Олександр Усик / © Associated Press

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик завершив тренувальний табір перед боєм з легендою кікбоксингу Ріко Верховеном.

"Тренувальний табір завершено. Побачимося у Гізі, друзі", — підписав український боксер відео підготовки до поєдинку з нідерландцем, яке опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Раніше Олександр у своєму тренувальному таборі влаштував запальні танці просто на боксерському рингу під легендарний хіт 80-х "Bamboleo".

Поєдинок Усик — Верховен відбудеться за правилами боксу рівно за тиждень, у суботу, 23 травня, в єгипетському місті Гіза, біля легендарних пірамід. У Мережі вже показали, як посеред пустелі будують тимчасову арену для бою.

На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем. Верховен отримає його, якщо переможе Усика.

Також Олександр захищатиме титули WBA та IBF. У разі поразки він втратить ці пояси, але вони не перейдуть до Верховена, бо нідерландець наразі не входить до рейтингів організацій.

Крім того, переможець бою Усик — Верховен отримає спеціальний пояс WBC, який називається "Король Нілу".

Поєдинок між Усиком і Верховеном в Україні покаже платформа Київстар ТБ. Текстова онлайн-трансляція бою буде доступна на нашому сайті.

