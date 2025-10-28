Усик зберіг лідерство в рейтингу найкращих боксерів надважкої ваги за версією The Ring

Олександр Усик / © Associated Press

Авторитетний журнал The Ring опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів надважкої ваги. Очолює його абсолютний чемпіон світу Олександр Усик.

Український боксер володіє чемпіонським поясом The Ring, перебуваючи на самій вершині, але поза рейтингом.

На першому місці залишився британець Тайсон Ф'юрі, який завершив кар'єру після своєї другої поразки від Усика.

На другу сходинку піднявся британець Фабіо Вордлі, який у ніч проти 26 жовтня технічним нокаутом переміг новозеландця Джозефа Паркера і став обов'язковим претендентом на бій з Усиком.

До топ-5 рейтингу боксерів хевівейту від The Ring також входять німець Агіт Кабаєл, безпосередньо сам Паркер, а також британець Даніель Дюбуа.

Рейтинг боксерів надважкої ваги від The Ring

Чемпіон – Олександр Усик

1. Тайсон Ф'юрі

2. Фабіо Вордлі

3. Агіт Кабаєл

4. Джозеф Паркер

5. Даніель Дюбуа

6. Філіп Хргович

7. Чжан Чжилей

8. Мартін Баколе

9. Мозес Ітаума

10. Ефе Аджагба

Нагадаємо, востаннє Усик виходив у ринг у липні цього року, коли нокаутував Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

У послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

Раніше WBO зобов'язала Усика провести наступний поєдинок з переможцем бою Паркер – Вордлі. Тож якщо українець відмовиться боксувати з британцем, то втратить свій титул, а відтак і звання абсолютного чемпіона світу.

Директор команди українського чемпіона Сергій Лапін уже розповів, що Усик збирається повернутися на ринг у першій половині 2026 року.

Водночас промоутер британського претендента Френк Воррен розповів, що бій Усик – Вордлі може відбутися у березні 2026 року в Лондоні або Ер-Ріяді.