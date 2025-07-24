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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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55
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Усик зберіг лідерство в рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії від ESPN

Українець продовжує очолювати рейтинг Р4Р після того, як в реванші нокаутував Даніеля Дюбуа.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олександр Усик

Олександр Усик / © Associated Press

Абсолютний чемпіон світу в хевівейті Олександр Усик після перемоги в бою-реванші з Даніелем Дюбуа зберіг лідерство в рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (Р4Р) за версією видання ESPN.

Український боксер посідає першу сходинку в оновленому рейтингу, опублікованому на сайті ESPN.

Усик беззмінно очолює рейтинг Р4Р за версією ESPN від травня минулого року, коли переміг британця Тайсона Ф’юрі у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

У послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

На другому місці цього рейтингу перебуває абсолютний чемпіон світу в другій найлегшій вазі японець Наоя Іноуе, на третьому – володар пояса WBA у першій середній вазі американець Теренс Кроуфорд.

Топ-10 рейтингу P4P за версією ESPN

1. Олександр Усик

2. Наоя Іноуе

3. Теренс Кроуфорд

4. Дмитро Бівол

5. Джессі Родрігес (+1 позиція)

6. Артур Бетербієв (-1)

7. Шакур Стівенсон (+3)

8. Сауль Альварес (-1)

9. Давид Бенавідес (-1)

10. Дзюнто Накатані (-1)

Усик – Дюбуа: підсумки бою-реваншу

У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Щоправда, уже найближчим часом Усик ризикує втратити звання абсолютного чемпіона світу.

Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою. Серед них – Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Джозеф Паркер і Дерек Чісора, який виявив бажання провести реванш з Усиком в Україні.

Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.

На перемогу Усика в реванші з Дюбуа вже відреагували Леннокс Льюїс, Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Володимир Кличко та Дерек Чісора.

Нагадаємо, Усик розповів про свій удар "Іван", яким нокаутував Дюбуа в реванші.

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