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Усик зберіг лідерство в рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії від ESPN
Українець продовжує очолювати рейтинг Р4Р після того, як в реванші нокаутував Даніеля Дюбуа.
Абсолютний чемпіон світу в хевівейті Олександр Усик після перемоги в бою-реванші з Даніелем Дюбуа зберіг лідерство в рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (Р4Р) за версією видання ESPN.
Український боксер посідає першу сходинку в оновленому рейтингу, опублікованому на сайті ESPN.
Усик беззмінно очолює рейтинг Р4Р за версією ESPN від травня минулого року, коли переміг британця Тайсона Ф’юрі у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
У послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.
На другому місці цього рейтингу перебуває абсолютний чемпіон світу в другій найлегшій вазі японець Наоя Іноуе, на третьому – володар пояса WBA у першій середній вазі американець Теренс Кроуфорд.
Топ-10 рейтингу P4P за версією ESPN
1. Олександр Усик
2. Наоя Іноуе
3. Теренс Кроуфорд
4. Дмитро Бівол
5. Джессі Родрігес (+1 позиція)
6. Артур Бетербієв (-1)
7. Шакур Стівенсон (+3)
8. Сауль Альварес (-1)
9. Давид Бенавідес (-1)
10. Дзюнто Накатані (-1)
Усик – Дюбуа: підсумки бою-реваншу
У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.
На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.
Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.
Щоправда, уже найближчим часом Усик ризикує втратити звання абсолютного чемпіона світу.
Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою. Серед них – Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Джозеф Паркер і Дерек Чісора, який виявив бажання провести реванш з Усиком в Україні.
Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.
На перемогу Усика в реванші з Дюбуа вже відреагували Леннокс Льюїс, Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Володимир Кличко та Дерек Чісора.
Нагадаємо, Усик розповів про свій удар "Іван", яким нокаутував Дюбуа в реванші.