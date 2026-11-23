Олександр Усик / facebook.com/Alexanderusyk

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Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик зіграв у благодійному баскетбольному матчі в Лондоні.

У заході взяли участь відомі бізнесмени та зірки світового спорту.

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Поєдинок зокрема був присвячений ініціативам щодо майбутніх благодійних програм підтримки України, повідомила пресслужба житомирського "Полісся".

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Варто зазначити, що Усик є першим віцепрезидентом "Полісся".

Разом з Усиком участь у благодійному матчі взяв шестиразовий чемпіон НБА у складі "Чикаго Буллз" Скотті Піппен.

Після поєдинку український боксер опублікував спільне фото з американським баскетболістом і кинув йому виклик: "Чудова гра, Скотті Піппен! Як щодо боксу наступного разу?".

Олександр Усик та Скотті Піппен / x.com/usykaa

Нагадаємо, свій останній бій Усик провів у ніч проти 24 травня в єгипетському місті Гіза, технічним нокаутом здолавши нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

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Наприкінці червня Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів і втратив звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Раніше повідомлялося, що Усик підтвердив наміри повернутися до першої важкої ваги, щоб знову стати абсолютним чемпіоном світу.

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