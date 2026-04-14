ТСН у соціальних мережах

Усик зізнався, чому обрав своїм наступним суперником кікбоксера Верховена

Олександр вирішив робити "те, що хоче, а не те, що потрібно".

Максим Приходько
Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександр Усик розповів, чому обрав своїм наступним суперником нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

"Багато людей запитують: Чому ти обрав його, він же не боксер? Це хороший хлопець, це небезпечний хлопець. Будь ласка, один раз я хочу зробити те, що я хочу, а не те, що потрібно.

Багато разів я робив те, що потрібно іншим людям. Вони казали мені: маєш боксувати так чи так. Я відповідав: добре, добре. Тепер я роблю те, що потрібно мені", — пояснив Усик на пресконференції, яка відбулася 14 квітня у Лондоні.

Поєдинок між Усиком і Верховеном за правилами боксу відбудеться 23 травня в Єгипті, в Пірамідах Гізи. На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем.

Усик уперше в кар'єрі битиметься не з професійним боксером, а з представником іншого виду єдиноборств. У професійному боксі на рахунку 39-річного українця 24 перемоги (15 — нокаутом) у 24 поєдинках.

Олександр востаннє виходив у ринг у липні 2025 року, коли нокаутував британця Даніеля Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі — у хевівейті.

У листопаді минулого року Усик відмовився від титулу WBO, через що втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

36-річний Верховен, якого називають "королем кікбоксингу", вважається одним з найвидатніших кікбоксерів усіх часів. За свою кар'єру в цьому виді спорту він провів 76 боїв, у яких здобув 66 перемог. Востаннє нідерландець програвав ще у січні 2015 року, а відтоді має серію у 22 перемоги.

Ріко понад 11 років утримував титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією промоушену Glory. Йому належать численні рекорди Glory, зокрема за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14) і найбільшою кількістю перемог (28) загалом.

У червні 2025-го нідерландець переміг росіянина Артема Вахітова, після чого залишив кікбоксинг заради великого виклику в боксі.

На боксерський ринг Верховен виходив лише одного разу — у квітні 2014 року він нокаутував у другому раунді угорця Яноша Фінферу, після чого продовжив кар'єру в кікбоксингу.

Дата публікації
Кількість переглядів
307
Наступна публікація

