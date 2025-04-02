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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Усик зізнався, як відреагував на те, що Зеленський подарував Трампу його чемпіонський пояс

Боксер висловив готовність віддати всі свої пояси, якщо це посприяє досягненню миру в Україні.

Автор публікації
Максим Приходько Максим Приходько
Олександр Усик

Олександр Усик / © Associated Press

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик розповів, як він відреагував на те, що під час зустрічі у Білому домі президент України Володимир Зеленський подарував президенту США Дональду Трампу його пояс WBC.

В інтерв'ю The Washington Post український боксер заявив, що готовий віддати всі свої пояси заради встановлення миру в Україні.

"Знаєте, заслуговує Трамп на цей подарунок чи ні – це не питання. Якщо це призведе до миру в нашій країні, я готовий віддати всі свої пояси", – запевнив Усик.

Нагадаємо, 28 лютого у Вашингтоні відбулася зустріч Зеленського з Трампом, яка закінчилася суперечкою політиків. Трамп заявив, що Зеленський не готовий до миру. Президент України достроково залишив Білий дім, але вже без чемпіонського пояса Усика.

Доля пояса Олександра залишається невідомою. Видання The Time повідомляло, що трофей доправили до приватної їдальні Трампа, де він тепер зберігається серед інших сувенірів.

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