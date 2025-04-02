Усик зізнався, як відреагував на те, що Зеленський подарував Трампу його чемпіонський пояс

Олександр Усик / © Associated Press

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Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик розповів, як він відреагував на те, що під час зустрічі у Білому домі президент України Володимир Зеленський подарував президенту США Дональду Трампу його пояс WBC.

В інтерв'ю The Washington Post український боксер заявив, що готовий віддати всі свої пояси заради встановлення миру в Україні.

"Знаєте, заслуговує Трамп на цей подарунок чи ні – це не питання. Якщо це призведе до миру в нашій країні, я готовий віддати всі свої пояси", – запевнив Усик.

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Нагадаємо, 28 лютого у Вашингтоні відбулася зустріч Зеленського з Трампом, яка закінчилася суперечкою політиків. Трамп заявив, що Зеленський не готовий до миру. Президент України достроково залишив Білий дім, але вже без чемпіонського пояса Усика.

Доля пояса Олександра залишається невідомою. Видання The Time повідомляло, що трофей доправили до приватної їдальні Трампа, де він тепер зберігається серед інших сувенірів.