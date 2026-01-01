ТСН у соціальних мережах

Усик зізнався, кого й чому обрав своїм наступним суперником

Олександр налаштований 2026 року битися з Деонтеєм Вайлдером.

Олександр Усик

Олександр Усик / © Associated Press

Володар титулів WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександр Усик розповів, чому в наступному своєму бою хоче зустрітися в ринзі з ексчемпіоном світу Деонтеєм Вайлдером.

Український боксер заявив, що вважає американця одним з найгучніших імен у хевівейті. За його словами, "Бронзовий бомбардувальник" уже десятиліття перебуває на топовому рівні.

Також Усик підтвердив, що наразі його команда веде переговори про організацію поєдинку з Вайлдером. 

"Моя команда готує мені бій 2026 року. Я вже говорив і повторюся, що хочу битися з Деонтеєм Вайлдером. Я хочу цього бою. Думаю, Деонтей теж. Він – одне з найбільших імен у надважкій вазі. В останні 10 років він перебуває на топрівні. Це буде чудовий бій", – сказав Усик в інтерв'ю YouTube-каналe Ring Magazine.

Раніше менеджер українського боксера Егіс Клімас розповів, що бій між Усиком і Вайлдером може відбутися наприкінці квітня або на початку травня 2026 року в США.

Востаннє Олександр виходив у ринг у липні 2025 року, коли нокаутував британця Даніеля Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку Усик зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

У послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

На рахунку 40-річного Вайлдера 44 перемоги (43 – нокаутом), одна нічия та чотири поразки на профірингу. В останньому бою американець у червні 2025 року технічним нокаутом переміг свого співвітчизника Тайррелла Герндона.

Нагадаємо, у листопаді Усик відмовився від титулу WBO, через що втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

