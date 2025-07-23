Усик зізнався, що сказав Дюбуа одразу після перемоги нокаутом в реванші

Олександр Усик / © Associated Press

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Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик під час закритої пресконференції для військових поділився деталями розмови з Даніелем Дюбуа одразу після того, як нокаутував його в бою-реванші.

Український боксер розповів, що пішов у кут до британця та спробував його підтримати.

"У тебе є шанс завоювати ще пояс – після того, як я піду", – сказав українець своєму супернику.

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Усик – Дюбуа: підсумки бою-реваншу

У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Щоправда, уже найближчим часом Усик ризикує втратити звання абсолютного чемпіона світу.

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Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою. Серед них – Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Джозеф Паркер і Дерек Чісора, який виявив бажання провести реванш з Усиком в Україні.

Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.

На перемогу Усика в реванші з Дюбуа вже відреагували Леннокс Льюїс, Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Володимир Кличко та Дерек Чісора.

Нагадаємо, Усик розповів про свій удар "Іван", яким нокаутував Дюбуа в реванші.

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