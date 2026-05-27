Усик змінив тренера — стало відомо, хто готував Олександра до бою з Верховеном

Олександр Усик / Фото: Денис Дідківський

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF українець Олександр Усик змінив тренера перед боєм з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном, якого в ніч проти 24 травня переміг нокаутом в єгипетському місті Гіза.

Про це повідомив відомий український тренер Єгор Голуб на своїй сторінці в Instagram.

За словами Голуба, саме він замінив Юрія Ткаченка, який раніше тренував Усика, й допомагав Олександру готуватися до поєдинку проти Верховена.

"Можу підтвердити, що останні 11 тижнів я допомагав Олександру готуватися до поєдинку проти Ріко, виконуючи обов'язки головного тренера.

Так, це був важкий бій і, так, є речі, які потрібно проаналізувати. Для мене, як тренера, головне — перемога, а от виправдовувати очікування людей стосовно того, що цей поєдинок мав бути прохідним я не збираюся. Тим паче, що більшість, швидше за все, бачила Верховена максимум за нарізками в ютуб. Загалом, Ріко — міцний та духовитий боєць, який реально класно підготувався зі своїм тренерським штабом. Тут я можу тільки виразити повагу.

На питання "де Юрій Іванович?", яке в основному ставлять боти та незрозумілі люди із закритими сторінками, я відповім дуже просто: останні пів року, коли мене майже не було вдома, Юрій Іванович Ткаченко почав допомагати й тренувати моїх хлопців в Києві.

Він — мій тренер, він — абсолютний чемпіон світу, він людина та фахівець, якого я дуже поважаю і тільки він має відповідь на запитання, чому цього разу в кемпі з Олександром працював я. Усі інші "думки" від людей, які жодного відношення до команди не мають, я б вам не радив брати до уваги.

Також відверто скажу, що за останні роки я звик до тиску і багатьох негативних речей: до людей та "колег", які за спиною кажуть, що я нічого не вартую як тренер і боксери все виграють самі, до того, що я — "кум Усика" (якщо що, це неправда) і мені "все падає з неба на голову", до того, що люди можуть телефонувати і називати "братом", а пізніше витрачати свій вільний час (якого вочевидь стало багато) на негативні коментарі та лайки під постами. Так, на жаль, влаштоване наше суспільство.

Хочу подякувати дуже крутій команді, яка мене прийняла та допомогла дебютувати на найвищому рівні, хочу подякувати усім близьким, які підтримують і справді поряд, хочу подякувати Сашку за життєву мудрість і можливість попрацювати з найкращим боксером в історії" — написав Голуб.

Олександр Усик та Єгор Голуб / instagram.com/iegor_golub

Огляд бою Усик — Верховен

Усик — Верховен: підсумки бою

Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, а потім пішов добивати його і рефері зупинив бій за секунду до завершення 11-го раунду.

Верховен після поразки від Усика обурився рішенням рефері, заявивши, що той передчасно зупинив поєдинок.

Ріко вже подав офіційний протест щодо результату бою з Усиком.

На момент завершення бою нідерландець мав мінімальну перевагу на записках одного з суддів, тоді як ще двоє фіксували нічию.

За статистикою ударів Верховен також мав незначну перевагу над Усиком.

