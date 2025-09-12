Усик зробив рішучий прогноз на супербій Канело – Кроуфорд

Канело – Кроуфорд / © Associated Press

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик поділився своїм прогнозом на бій за звання "абсолюта" у другій середній вазі між мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом та американцем Теренсом Кроуфордом.

На думку українця, переможцем прийдешнього протистояння стане Кроуфорд.

"Я скажу, що Теренс переможе. Дуже розумний боксер, багато вміє в рингу. Альварес, звичайно, більший і потужніший, чудовий боксер. Але в цьому поєдинку ставлю на Кроуфорда", – сказав Усик в інтерв'ю talkSPORT.

Поєдинок Канело – Кроуфорд відбудеться у ніч проти 14 вересня в Лас-Вегасі. Орієнтовно бій розпочнеться не раніше 6:00 за київським часом.

Кроуфорд у разі перемоги стане першим в історії абсолютним чемпіоном світу в трьох різних вагових категоріях.

Раніше повідомлялося, що в андеркарді супербою Канело – Кроуфорд український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук проведе реванш проти американця Брендона Адамса.