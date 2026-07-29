ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
354
Час на прочитання
2 хв

Усик зробив важливу заяву щодо завершення кар'єри

Олександр підтвердив, що після наступного свого поєдинку повісить рукавички на цвях.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Олександр Усик

Олександр Усик / © Associated Press

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик, який наприкінці червня відмовився від своїх поясів, зробив важливу заяву щодо завершення кар'єри.

39-річний український боксер повідомив, що після наступного свого бою збирається повісити рукавички на цвях.

"Я думаю, у мене залишився останній танець. Останній — це означає один бій. Не три і не п'ять. Тільки один. Наступного разу ви побачите мій останній бій. Це все. Після бою я скажу: "Дякую всім. Я дуже ціную це". І піду", — сказав Усик в інтерв'ю BBC Sport.

Раніше Олександр розповів, чому вирішив звільнити свої чемпіонські пояси.

"Я продовжую тренуватися. Я продовжую будувати свій кар'єрний план. Я звільнив свої пояси, тому що за цей період тричі був абсолютним чемпіоном світу. Тепер у нас є нові молоді хлопці, які стояли в черзі й чекали на пояси. Я був на їхньому місці й теж чекав. Я все розумію. Навіщо мені тримати всі пояси? Я звільнив їх, щоб надважка вага почала рухатися. Я теж чекаю і дивлюся, що відбуватиметься. У мене самого залишився останній танець", — сказав Усик в інтерв'ю FightHype.

Раніше директор команди українського боксера Сергій Лапін розповів, що Усик хоче завершити кар'єру поєдинком з американцем Деонтеєм Вайлдером у США.

Сам Олександр заявив, що останній бій у своїй кар'єрі хоче провести в США проти Вайлдера або британця Тайсона Ф'юрі, якого вже двічі перемагав.

Нагадаємо, востаннє Усик виходив у ринг у ніч проти 24 травня в єгипетському місті Гіза, технічним нокаутом здолавши нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

У послужному списку Олександра 25 перемог (16 — нокаутом) у 25 поєдинках на профірингу.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
354
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie