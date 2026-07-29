Усик зробив важливу заяву щодо завершення кар'єри

Олександр Усик / © Associated Press

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Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик, який наприкінці червня відмовився від своїх поясів, зробив важливу заяву щодо завершення кар'єри.

39-річний український боксер повідомив, що після наступного свого бою збирається повісити рукавички на цвях.

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"Я думаю, у мене залишився останній танець. Останній — це означає один бій. Не три і не п'ять. Тільки один. Наступного разу ви побачите мій останній бій. Це все. Після бою я скажу: "Дякую всім. Я дуже ціную це". І піду", — сказав Усик в інтерв'ю BBC Sport.

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Раніше Олександр розповів, чому вирішив звільнити свої чемпіонські пояси.

"Я продовжую тренуватися. Я продовжую будувати свій кар'єрний план. Я звільнив свої пояси, тому що за цей період тричі був абсолютним чемпіоном світу. Тепер у нас є нові молоді хлопці, які стояли в черзі й чекали на пояси. Я був на їхньому місці й теж чекав. Я все розумію. Навіщо мені тримати всі пояси? Я звільнив їх, щоб надважка вага почала рухатися. Я теж чекаю і дивлюся, що відбуватиметься. У мене самого залишився останній танець", — сказав Усик в інтерв'ю FightHype.

Раніше директор команди українського боксера Сергій Лапін розповів, що Усик хоче завершити кар'єру поєдинком з американцем Деонтеєм Вайлдером у США.

Сам Олександр заявив, що останній бій у своїй кар'єрі хоче провести в США проти Вайлдера або британця Тайсона Ф'юрі, якого вже двічі перемагав.

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Нагадаємо, востаннє Усик виходив у ринг у ніч проти 24 травня в єгипетському місті Гіза, технічним нокаутом здолавши нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

У послужному списку Олександра 25 перемог (16 — нокаутом) у 25 поєдинках на профірингу.

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