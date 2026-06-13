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Усик зустрівся з Трампом у Білому домі — фото
Український чемпіон світу з боксу та американський президент потиснули руки.
Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександр Усик зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.
Фото українського боксера з американським президентом в Овальному кабінеті опублікувала Марго Мартін, яка є спеціальною помічницею Трампа та радницею з комунікацій.
"Президент Дональд Трамп в Овальному кабінеті з чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком", — написала Марго.
На опублікованому нею знімку Усик і Трамп тиснуть один одному руки.
Зазначимо, що свій останній бій Усик провів у ніч проти 24 травня в єгипетському місті Гіза, технічним нокаутом здолавши нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.
Для 39-річного українця ця перемога стала 25-ю на професійному рингу (16 — нокаутом) у 25 поєдинках.
Хто стане наступним суперником Олександра, поки що невідомо. Але Всесвітня боксерська рада (WBC) уже зобов'язала українця провести поєдинок з німцем Агітом Кабаєлом.
Британський промоутер Френк Воррен заявив, що хоче організувати бій Усик — Кабаєл восени цього року в Німеччині.