Усик зустрівся з Трампом у Білому домі — фото

Олександр Усик і Дональд Трамп / x.com/MargoMartin47

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Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександр Усик зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

Фото українського боксера з американським президентом в Овальному кабінеті опублікувала Марго Мартін, яка є спеціальною помічницею Трампа та радницею з комунікацій.

"Президент Дональд Трамп в Овальному кабінеті з чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком", — написала Марго.

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На опублікованому нею знімку Усик і Трамп тиснуть один одному руки.

Олександр Усик і Дональд Трамп / x.com/MargoMartin47

Зазначимо, що свій останній бій Усик провів у ніч проти 24 травня в єгипетському місті Гіза, технічним нокаутом здолавши нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Для 39-річного українця ця перемога стала 25-ю на професійному рингу (16 — нокаутом) у 25 поєдинках.

Хто стане наступним суперником Олександра, поки що невідомо. Але Всесвітня боксерська рада (WBC) уже зобов'язала українця провести поєдинок з німцем Агітом Кабаєлом.

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Британський промоутер Френк Воррен заявив, що хоче організувати бій Усик — Кабаєл восени цього року в Німеччині.

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