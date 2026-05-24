Усик зустрівся з військовими після перемоги над Верховеном та оцінив виступ суперника

Олександр Усик / Фото: Денис Дідківський

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF українець Олександр Усик після перемоги над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном разом з дружиною зустрілися з українськими військовими, які прилетіли на бій до Єгипту підтримати співвітчизника.

Усик подякував військовим за підтримку та згадав про свою доньку, яка була в Києві на момент масованого обстрілу в ніч проти 24 травня.

Також Олександр прокоментував перемогу, оцінивши виступ свого суперника.

"Слава Богу, перемога є. Дякую вам за підтримку, дякую за те, що приїжджаєте, підтримуєте мене. Дуже важливо. Знаю, що вчора гаряче було вдома. Донька емоційно понаписувала.

Верховен? Хлопець дуже сконцентрований, хороший, підготувався. Якщо розбирати цей поєдинок, то взагалі не було інформації про нього. Як він буде робити, що він буде робити. Тому що в кікбоксингу — це одне. Він там з руками, з ногами, а в боксі у нього там один поєдинок, пару раундів і не було жодної інформації, щоб розібрати", — наводить слова Усика кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська.

Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, а потім пішов добивати його і рефері зупинив бій за секунду до завершення 11-го раунду.

Сам Верховен після поразки від Усика обурився рішенням рефері, заявивши, що той передчасно зупинив поєдинок.

Також Ріко вже подав офіційний протест щодо результату бою з Усиком.

Зазначимо, що на момент завершення бою нідерландець мав мінімальну перевагу на записках одного з суддів, тоді як ще двоє фіксували нічию.

За статистикою ударів Верховен також мав незначну перевагу над Усиком.

Водночас тренер Верховена після суперечливого нокауту закликав Усика провести бій-реванш з його підопічним.

