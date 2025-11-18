Усик звернувся до WBO після звільнення титулу та втрати звання абсолютного чемпіона світу

Олександр Усик / © Associated Press

Український боксер Олександр Усик, який втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, прокоментував відмову від титулу WBO.

"Доброго ранку всім. Дякую WBO за те, що були зі мною", – сказав Усик в Instagram-сторіз.

Раніше Всесвітня боксерська організація (WBO) повідомила, що вона отримала офіційний лист від команди Усика. Після ґрунтовного аналізу ситуації українець ухвалив рішення добровільно звільнити свій титул.

Відтак Усик втратив статус абсолютного чемпіона світу в хевівейті, який здобув у липні цього року, коли нокаутував британця Даніеля Дюбуа. Водночас українець продовжує володіти поясами IBF, WBA та WBC.

Британець Фабіо Вордлі, який у жовтні цього року переміг новозеландця Джозефа Паркера у бою за тимчасовий титул WBO, отримав повноцінний пояс.

Раніше повідомлялося, що WBO зобов'язала Усика провести наступний поєдинок з переможцем бою Паркер – Вордлі. Українець ризикував втратити пояс, якби відмовився його захищати, але вирішив добровільно його звільнити.

Зазначимо, що Усик уже вдруге втратив звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті, відмовившись від одного з поясів. У червні минулого року він аналогічно звільнив титул IBF, який унаслідок цього перейшов до Дюбуа.

У послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

Нагадаємо, директор команди українського чемпіона Сергій Лапін розповів, що Усик збирається повернутися на ринг у першій половині 2026 року.