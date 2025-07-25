"Усик – звірюка": ексчемпіон світу назвав боксера, який має найкращі шанси перемогти українця

Олександр Усик / © Associated Press

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Колишній чемпіон світу Рой Джонс-молодший назвав боксера, який має найкращі шанси перемогти абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика.

За його словами, це новозеландець Джозеф Паркер, який є обов'язковим претендентом на пояс WBO.

Зазначимо, що Усику після перемоги в реванші над британцем Даніелем Дюбуа вже призначили наступний бій. WBO зобов'язала українця провести захист титулу проти Паркера.

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"Я буду з вами відвертий – є кілька хлопців, які мають шанс. Але з тих, кого ми знаємо, найкращі шанси – і хтось може з цим не погодитися, але я знаю, на що дивлюся – у Джозефа Паркера. Я сподіваюся, що Джозеф Паркер буде наступним, хто битиметься з ним.

Усик – це звірюка. Його нелегко перемогти. Але, на мій погляд, зараз найкращі шанси має Джозеф Паркер. Я не кажу, що він його переможе, але він має найкращі шанси.

Я думаю, що Паркер може привнести в бій достатньо складностей. Не забувайте, що Джозеф Паркер не є великим надважковаговиком. Усик краще бореться з великими хлопцями, ніж з меншими. Хтось менший може змагатися за швидкістю, і йому буде складніше.

Тому я думаю, що Джозеф буде найкращим суперником. Повторюю, я не кажу, що хтось переможе Усика, але Джозеф буде найкращим суперником", – сказав Джонс в інтерв'ю iFL TV.

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У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Після перемоги Усика над Дюбуа в реванші Паркер піднявся в ринг і викликав українця на бій. Олександр відповів, що зараз просто хоче відпочити.

Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою. Серед них, крім Паркера, були Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа і Дерек Чісора, який виявив бажання провести реванш з Усиком в Україні.

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Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.

Нагадаємо, Усик зізнався, що сказав Дюбуа одразу після перемоги нокаутом в реванші.